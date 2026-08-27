Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, Karol Nawrocki podpisał 27 sierpnia trzy ustawy:

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Ustawę z dnia 31 lipca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2642);

Ustawę z dnia 17 lipca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (nr druku sejmowego 2648);

Ustawę z dnia 31 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (nr druku sejmowego 2600).

Trzy podpisy Karola Nawrockiego. Prawo bankowe, wodne i zmiany w OSP

Pierwsza z podpisanych ustaw ma na celu wdrożenie do polskiego prawa przepisów dwóch unijnych dyrektyw, a także stosowanie przepisów dwóch rozporządzeń Parlamentu Europejskiego. Chodzi o wdrożenie przepisów, opartych na międzynarodowych standardach Bazylei III, mających na celu zwiększenie odporności banków na kryzysy, a także ograniczenie ryzyka dla całego systemu finansowego.

„Jednocześnie należy nadmienić, iż ustawa nie jest wolna od kontrowersji. Najwięcej zastrzeżeń wywołało uzależnienie obsady kluczowych stanowisk w największych bankach od uprzedniej zgody KNF. Krytycy wskazywali, że wybrano jeden z bardziej ingerencyjnych wariantów implementacji prawa europejskiego i ograniczono w ten sposób swobodę właścicieli banków” – czytamy na stronie KPRP.

Druga ustawa podpisana przez prezydenta dotyczy wody odzyskanej dla energetyki.

„W okresach suszy bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo wodne stają się ze sobą bezpośrednio związane. Elektrownie i elektrociepłownie potrzebują ogromnych ilości wody do chłodzenia, a przy niskich stanach rzek jej dostępność może ograniczać możliwości produkcji energii. Podpisana ustawa pozwala wykorzystać oczyszczone ścieki komunalne jako wodę do chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni. Zamiast pobierać na ten cel wyłącznie wodę z rzek i innych naturalnych zasobów, część już oczyszczonej wody będzie mogła zostać wykorzystana ponownie” – czytamy na stronie KPRP.

Ostatni z podpisów Karol Nawrocki złożył pod przepisami dotyczącymi psów ratowniczych w OSP. Jak czytamy, wykorzystywanie psów ratowniczych w pożarnictwie ma już ponad 30-letnią tradycję.

„Państwo nie może pozostawiać działalności, która od lat jest realnym elementem systemu ratowniczego, bez jednoznacznej podstawy ustawowej. Ustawa nie tworzy nowej formacji ani nowego rodzaju działalności OSP. Porządkuje stan, który już istnieje, i formalnie włącza zespoły przewodnik–pies do systemu ratowniczego. Psy OSP będą mogły być również wykorzystywane przez Państwową Straż Pożarną” – czytamy.