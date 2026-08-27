- Będą podejmowane z osobą [dziś zatrzymanym Radosławem Piesiewiczem-red] dalsze czynności procesowe. Nie możemy przesądzić jeszcze, jakie będą wnioski prokuratury. Te czynności związane są ze słynną już i głośną aferą giełdy Zondacrypto – mówił Waldemar Żurek. Dodał, że wątków jest dużo, a sprawa jest bardzo poważna, bo chodzi w niej również o potencjalne zabójstwo prezesa poprzedniczki Zondacrypto - giełdy BitBay. Sylwester Suszek zaginął w 2022 r.

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Na wiele pytań dziennikarzy minister nie odpowiedział. - Nie chcemy uprzedzać potencjalnych podejrzanych - wyjaśnił.

Czytaj więcej Policja Prezes PKOl Radosław Piesiewicz zatrzymany. Jest oficjalne potwierdzenie Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany, policjanci prowadzą z nim czynności – podały TVN24 i Wirtualna Polsk...

Informację o czwartkowym zatrzymaniu Radosława Piesiewicza w jego domu podały dziś rano TVN24 i Wirtualna Polska, które wcześniej pisały o sprawie luksusowego zegarka za 170 tys. zł. Szef PKOl miał go otrzymać od Przemysława Krala, prezesa upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto, w zamian za rzekome „wstawiennictwo” w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadził postępowanie związane z problemami giełdy. Prezes PKOl zaprzeczył tym informacjom. Twierdzi, że zapłacił za zegarek gotówką.

Doniesienia mediów potwierdził przed południem minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. „Dziś w ramach śledztwa w sprawie Zondacrypto zatrzymany został Radosław P. Prokuratura będzie przekazywała dalsze informacje po zakończeniu czynności z jego udziałem, prowadzonych w Śląskim Wydziale PZ PK” – napisał minister na swoim profilu w serwisie X.

Zatrzymania Piesiewicza dokonali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy działali na zlecenie katowickiego wydziału Prokuratury Krajowej. Podczas przeszukania w domu Piesiewicza mieli oni znaleźć zegarek marki Patek Philippe.

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