W wybuchu samochodu w Petersburgu zginął rosyjski wojskowy, a jego żona została ranna
Do eksplozji doszło ok. godz. 10 czasu lokalnego (godz. 9 w Polsce) w dzielnicy Sławianka w Petersburgu. Według rosyjskiego portalu Fontanka, w samochodzie marki Geely mogli znajdować się wojskowy w stopniu podpułkownika oraz jego żona. Mężczyzna miał zginąć na miejscu, a kobieta doznała poważnych obrażeń nóg i trafiła na oddział intensywnej terapii.
Rosyjskie media informowały wcześniej, że samochód eksplodował na Szosie Kołpińskiej w Sławiance. Według wstępnych doniesień, w pojeździe znajdowały się dwie osoby. W wyniku eksplozji samochód został poważnie uszkodzony, a odłamki – rozrzucone na odległość kilkadziesiąt metrów.
Miejsce eksplozji samochodu w Petersburgu
Kanał Shot na Telegramie przekazał, że do wybuchu auta miało dojść tuż po uruchomieniu silnika. Według innego kanału, powołującego się na świadków, eksplozja uszkodziła również zaparkowane w pobliżu samochody.
Rosyjskie służby nie potwierdziły dotąd oficjalnie przyczyn zdarzenia ani tożsamości ofiary. Agencje TASS i RIA Nowosti informowały jedynie, że Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął postępowanie karne w związku z pożarem samochodu w Petersburgu, w którym jedna osoba zginęła, a jedna została ranna.
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Czwartkowy wybuch był kolejnym w ostatnim czasie przypadkiem eksplozji samochodu w Rosji i na okupowanym Krymie, których ofiarami lub celem mieli być przedstawiciele rosyjskiej armii lub struktur bezpieczeństwa.
1 sierpnia w restauracji Balzi Rossi w centrum Moskwy doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęły co najmniej trzy osoby, a ponad 20 zostało rannych. Według nieoficjalnych doniesień celem mógł być wysoki rangą rosyjski wojskowy.
Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął postępowanie karne w sprawie eksplozji, na miejscu wybuchu pracują służby
13 sierpnia w Sewastopolu w wyniku eksplozji zginął 49-letni Robert Szagiejew, były ukraiński wojskowy, który po aneksji Krymu przeszedł na stronę Rosji. W związku z tą sprawą zatrzymano 32-letnią obywatelkę Rosji.
Niezależny rosyjski portal The Insider informował, że po serii zamachów na rosyjskich wojskowych i funkcjonariuszy MSW resort spraw wewnętrznych zaostrzył zasady dotyczące parkowania w pobliżu niektórych swoich obiektów.
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