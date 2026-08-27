– Jest mnóstwo takich strasznych historii, które są publikowane w tych dniach. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i z intencjami Federacji Rosyjskiej – oświadczył Pieskow na konferencji prasowej.

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Kreml skarży się, że jest celem „agresywnej polityki europejskich krajów”

To reakcja na doniesienia m.in. „Washington Post” i Politico, że niedawna wizyta dyrektora CIA Johna Ratcliffe'a w Moskwie miała na celu przekazanie Rosji ostrzeżenia przed konsekwencjami ataku na kraj NATO. Z nieoficjalnych informacji wynika, że USA przestrzegały Rosję przed atakiem na jedno z państw bałtyckich. Wcześniej w zachodnich mediach pojawiły się doniesienia, oparte na ustaleniach zachodnich wywiadów, że Rosja może w najbliższym czasie dokonać eskalacji zaostrzając wojnę hybrydową, przeprowadzając duży cyberatak lub nawet dokonując ograniczonego ataku przeciwko jednemu z krajów Sojuszu. Najczęściej w tym kontekście wskazywano właśnie Litwę, Łotwę i Estonię.

Pieskow na konferencji prasowej powtórzył formułkę stosowaną przez rosyjskie władze, że wolałyby one „osiągnąć cele specjalnej operacji wojskowej (tak Rosjanie nazywają rozpętaną przez siebie wojnę najeźdźczą przeciw Ukrainie – red.) środkami pokojowymi, ale wobec niemożności dokonania tego, kontynuuje specjalną operację wojskową, by zapewnić sobie bezpieczeństwo i realizację interesów w kontekście konfliktu wokół Ukrainy”.

– Jednocześnie Federacja Rosyjska doświadcza agresywnej polityki ze strony europejskich krajów. I ta agresja przychodzi ze strony europejskich państw. Wszelkie przeciwne argumenty są odwróceniem uwagi od rzeczywistości – podsumował Pieskow.

Szef rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiej Naryszkin komentując wizytę Ratcliffe'a w Moskwie stwierdził, że wizyta szefa CIA w Moskwie miała „roboczy format” i dotyczyła kwestii związanych z działalnością agencji wywiadowczych. Naryszkin mówił też, że spotkanie nie było „niczym nadzwyczajnym”, ponieważ praktyka działania służ specjalnych przewiduje takie spotkania osób stojących na ich czele.

„Półrutynową” nazwał wizytę Ratcliffe'a w Moskwie również prezydent USA Donald Trump.

Rzeczniczka MSZ Rosji grozi Wielkiej Brytanii atakami

Tymczasem rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa na równoległej z Pieskowem konferencji prasowej ostrzegła Wielką Brytanię, że celem rosyjskiego ataku mogą być brytyjskie obiekty wojskowe i sprzęt brytyjski „na Ukrainie i poza nią”, co można rozumieć jako groźbę ataku na obiekty na terenie Wielkiej Brytanii. O takiej możliwości mówił niedawno doradca Władimira Putina Andriej Fiodorow, który w BBC sugerował, iż może dojść do „działań półmilitarnych” wymierzonych m.in. w brytyjskie fabryki dronów.

– Wzywamy mieszkańców Wielkiej Brytanii, by rozważyli nieuniknione, katastrofalne konsekwencje wrogich działań własnego rządu. Wzywamy brytyjskich przywódców, by raz jeszcze dokładnie przeanalizowali sytuację i natychmiast (...) porzucili wrogą, agresywną politykę, która może tylko przedłużyć agonię kijowskiego reżimu neonazistowskiego i stworzyć ryzyko eskalowania konfliktu na całkowicie nowy poziom – powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

– Wielokrotnie ostrzegaliśmy, że wszelkie brytyjskie obiekty wojskowe i sprzęt na Ukrainie i poza nią mogą być celem w odpowiedzi na ukraińskie ataki przy użyciu brytyjskiej broni na terytorium Rosji – dodała Zacharowa.

Podczas wizyty w Kijowie 24 sierpnia nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham poinformował, że Londyn przekazał Kijowowi wszystko, co jest niezbędne do podjęcia na Ukrainie produkcji pocisków precyzyjnych Storm Shadow, których Ukraina używa już do atakowania celów na zapleczu frontu. Wcześniej podobną decyzję podjął prezydent Francji Emmanuel Macron, który również korzysta z pocisków Storm Shadow, które we Francji występują pod nazwą SCALP-EG.