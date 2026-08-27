Dziennik „Wall Street Journal”, powołując się na ludzi wtajemniczonych w niezapowiedzianą podróż szefa CIA do Moskwy twierdzi, że celem wizyty było „ostrzeżenie Rosji, by nie atakowała krajów NATO”. „WSJ” przypomniał jednocześnie wcześniejsze analizy amerykańskiego wywiadu, według których rosyjski przywódca Władimir Putin mógłby „w najbliższych latach przeprowadzić ograniczony atak na któreś z państw NATO, by przetestować determinację Sojuszu”.

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John Ratcliffe, dyrektor CIA Foto: REUTERS

USA obawiają się, że Rosja zaatakuje jedno z państw bałtyckich

„Amerykańscy urzędnicy obawiają się, że Putin, pozostający pod presją na Ukrainie i w kraju, może rozpocząć atak obejmujący wszystko – od cyberataku po niewielką inwazję lądową, prawdopodobnie na jeden z krajów bałtyckich” – napisała gazeta.

Doniesienia „WSJ” potwierdził portal Politico, według którego ostrzeżenie miało dotyczyć konkretnie ataków przeciwko państwom bałtyckim. – Jego spotkanie (z Rosjanami) miało na celu przede wszystkim ostrzeżenie Rosji przed jakimikolwiek działaniami eskalacyjnymi wobec państw bałtyckich – powiedział jeden z rozmówców portalu.

Według dwóch informatorów Politico, w tym oficjela z Wielkiej Brytanii, Ratcliffe miał ponadto naciskać na Rosję, by zmniejszyła wsparcie wojskowe i gospodarcze dla Iranu.

Donald Trump o wizycie szefa CIA w Moskwie: Chodziło o negocjacje dotyczące wojny w Ukrainie

O sprawę niespodziewanej wizyty szefa CIA w Moskwie pytany był 26 sierpnia prezydent USA Donald Trump. Zaprzeczył on, by wizyta Ratcliffe’a w stolicy Rosji miała związek z obawami o możliwy rosyjski atak na NATO czy ze wsparciem udzielanym przez Kreml Iranowi. Trump przekonywał, że wizyta miała charakter „półrutynowy” i sugerował, iż wiązała się z negocjacjami dotyczącymi wojny w Ukrainie. Dodał, że „może z tego coś wyniknąć”.

Podróż Ratcliffe’a na pokładzie wojskowego transportowca z międzylądowaniem w Rydze była pierwszą wizytą szefa CIA w Moskwie, o której publicznie wiadomo, od 2021 r., kiedy poprzednik obecnego szefa CIA, Bill Burns, spotkał się z Putinem, by ostrzec go przed realizacją planów najazdu na Ukrainę.

Jak dotąd nie ma informacji, by Ratcliffe rozmawiał w czasie wizyty w Moskwie z rosyjskim przywódcą. Kreml oficjalnie zapewnia, że do takiego spotkania nie doszło.