Greer mówił o handlowych relacjach z Kanadą w wywiadzie z kanadyjską telewizją publiczną CBC. Jak przyznał, od kiedy 21 sierpnia negocjacje zostały zerwane, strony „nie mają otwartego kanału komunikacji”. – Mam dobre relacje z ministrem (handlu Kanady Dominikiem) LeBlankiem, ale myślę, że teraz strona kanadyjska rozmawia o swoich następnych działaniach – powiedział Greer.

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USA ostrzegają Kanadę przed odwetem za jej odwet w wojnie celnej

Kanada ogłosiła 25 sierpnia wprowadzenie ceł odwetowych na towary z USA. To reakcja na zapowiedź Trumpa dotyczącą podniesienia amerykańskich taryf na auta z Kanady z 25 do 50 proc. Była to już druga wymiana ciosów w wojnie celnej między sąsiadami. Greer ostrzegł Ottawę, że w razie kolejnych podobnych decyzji, Stany Zjednoczone nie pozostaną bierne.

Cła USA na kanadyjskie towary Foto: PAP

– Nasz pogląd brzmi: „nie odpowiadajcie odwetem”. Ale wiemy, jak ludzie czują w Kanadzie i co myślą. To niefortunne, ale co zrobić – powiedział.

Greer zaprzeczał zarzutom Ottawy, że strona amerykańska wyszła w ostatniej chwili z nieoczekiwanymi żądaniami godzącymi w suwerenność Kanady, domagając się m.in. ograniczeń w zawieraniu przez władze w Ottawie umów z innymi krajami czy zmian regulacji dotyczących języka francuskiego. Jeśli chodzi o tę drugą sprawę przedstawiciel USA ds. handlu przyznał, że temat został poruszony, ale propozycje USA nie stanowiły „czerwonej linii”.

Donald Trump o wojnie celnej USA z Kanadą: Damy sobie radę

Prezydent USA, który wcześniej w rozmowie z CNN sugerował, że USA faktycznie wysunęły nowe żądania tuż przed spodziewanym zawarciem umowy, w wywiadzie udzielonym konserwatywnemu publicyście Glennowi Beckowi 26 sierpnia twierdził, że to Kanada w ostatniej chwili zerwała negocjacje.

– Oni nie mają niczego, czego my potrzebujemy; damy sobie radę. To znaczy, jest kilka rzeczy, które mogłyby trochę utrudnić sytuację, ale możemy je zdobyć gdzie indziej. Czas dać Kanadzie nauczkę, że nie można tak dłużej robić – powiedział amerykański prezydent.