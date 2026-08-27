Według informacji WP, zatrzymanie prezesa PKOl miało miejsce w Warszawie, dokonali go funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy działali na zlecenie katowickiego wydziału Prokuratury Krajowej.

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TVN24 podawało, że zarzuty, pod jakimi Radosław Piesiewicz miałby został zatrzymany, nie są znane, ale stacja nieoficjalnie potwierdziła, że może to mieć związek ze sprawą Zondacrypto.

Nieco później do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. „Dziś w ramach śledztwa w sprawie Zondacrypto zatrzymany został Radosław P. Prokuratura będzie przekazywała dalsze informacje po zakończeniu czynności z jego udziałem, prowadzonych w Śląskim Wydziale PZ PK” – napisał w serwisie X.

Radosław Piesiewicz, Przemysław Kral i doniesienia o zegarku za 40 tys. euro

W ostatnim czasie o Radosławie Piesiewiczu było głośno za sprawą publikacji medialnych. Z ustaleń dziennikarskiego śledztwa TVN24 i Wirtualnej Polski wynikało, że szef Zondacrypto Przemysław Kral miał podarować prezesowi PKOl zegarek Patek Philippe o wartości 40 tys. euro. Doniesienia te opierały się na materiałach, które zostały zabezpieczone na urządzeniach elektronicznych oraz kontach należących do osób związanych z Zondacrypto.

Do przekazania zegarka Piesiewiczowi przez Krala miało dojść 28 listopada 2025 r. podczas wizyty prezesa PKOl w Monako, gdzie szef Zondacrypto wówczas rezydował. Po spotkaniu Piesiewicz miał wysłąć do Krala trzy wiadomości o treści: „Dziękuję”, „Jesteś niesamowity”, „Jestem w szoku dziękuję”.

W czasie, w którym miało dojść do przekazania zegarka, Zondacrypto było sponsorem generalnym PKOl i olimpijskiej reprezentacji Polski. W ramach umowy sponsorskiej siedziba PKOl przybrała nazwę Zondacrypto Centrum Olimpijskie PKOl, a na jej budynku pojawiło się logo giełdy kryptowalut.

Radosław Piesiewicz o zegarku: Kupiłem z własnych środków, w zakupie pomógł mi Przemysław Kral

Piesiewicz, odnosząc się do pytań TVN24 i WP o sprawę zegarka odniósł się do tematu w serii wpisów w serwisie X. „Potwierdzam, że kupiłem zegarek wspomnianej marki (Patek Philippe Calatrava 6007G-001 – red.) z własnych osobistych środków, a w zakupie pomógł mi pan Przemysław Kral” – oświadczył.

„Zakup akurat takiego zegarka jest skomplikowany i mimo podejmowanych przeze mnie prób wcześniej nie udało mi się nabyć zegarka tej konkretnej marki. Podczas jednej z rozmów, Przemysław Kral powiedział, że ma taką możliwość, by ten zegarek pomóc mi kupić. Umówiliśmy się, na jego wyraźną prośbę, abym zapłacił mu za niego gotówką (uczyniłem to w kliku ratach, podczas naszych spotkań, co potwierdzą świadkowie). Zegarek jest z certyfikatem wystawionym na moje imię i nazwisko” – podał prezes PKOl. Odpowiadając na pytanie o podatek od darowizny stwierdził, że nie zapłacił go, ponieważ „nie jest to darowizna, a zakup”.

Afera Zondacrypto

W ubiegłym tygodniu TVP Info podało, że szef upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto, Przemysław Kral, otrzymał status małego świadka koronnego i składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Pytany o te doniesienia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zastrzegł, że „wszystko jest objęte tajemnicą śledztwa”, ale dodał, że w śledztwie doszło do przełomu.

Jak informowaliśmy w „Rzeczpospolitej” pod koniec lipca, Kral w ostatnich miesiącach spotykał się z przedstawicielami prokuratury – m.in. w krajach Zatoki Perskiej. Podczas spotkań śledczy namawiali go, by zaczął współpracę z polskimi organami ścigania.

Czytaj więcej Społeczeństwo Tomasz Sakiewicz chciał sprzedać Przemysławowi Kralowi część TV Republika Redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz prowadził z szefem giełdy Zondacrypto Przemysławem Kralem zaawansowane rozmowy na temat zbyc...

Postępowanie ws. giełdy kryptowalut pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy wszczęła w połowie kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach. Na początku sierpnia śledztwo to zostało połączone z postępowaniem Prokuratury Krajowej dotyczącym zaginięcia założyciela Zondacrypto Sylwestra Suszka.

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