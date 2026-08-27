Nowy gospodarczy problem Rosji. Zboże nie ma którędy wyjechać z kraju
W środę ministerstwo rolnictwa Rosji ogłosiło utworzenie sztabu kryzysowego ds. eksportu zboża. Został on sparaliżowany przez celne ataki ukraińskich dronów na porty Morza Czarnego. W połowie sierpnia ataki dronów uszkodziły, doprowadzając do zamknięcia trzy terminale zbożowe w porcie Noworosyjsk. To największe tego typu konstrukcje w Rosji. Przeładowały łącznie około 25 mln ton zboża na eksport. Od lipca zamknięty jest terminal zbożowy Tamań, a transport przez Cieśninę Kerczeńską został wstrzymany.
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Rząd Rosji pracuje nad alternatywnymi trasami logistycznymi dla rosyjskiego zboża. „Wcześniej nie rozważaliśmy Północnej Drogi Morskiej, ale teraz już tak” – potwierdził wiceminister rolnictwa Maksim Borowoj na spotkaniu z producentami.
Według analityków SovEcon, cytowanych przez „The Moscow Times”, obecnie ponad 95 proc. całkowitej przepustowości rosyjskiego eksportu zboża przez Morze Czarne i Azowskie jest zamknięte. Jedynie port w Tuapse nadal działa, ale jego przepustowość jest skromna – 250 000 ton miesięcznie.
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Według szacunków SovEcon, rosyjski eksport pszenicy w sierpniu jest najniższy od 16 lat i wynosi 1,9 mln ton. Większość tej wielkości została wyeksportowana w pierwszej połowie miesiąca, kiedy port w Noworosyjsku jeszcze działał. W porównaniu z sierpniem 2025 r. eksport zboża spadł 2,3-krotnie, a w porównaniu ze średnią pięcioletnią – 2,6-krotnie.
Pomimo optymistycznych deklaracji Kremla, nie widać alternatywnych kanałów eksportu zboża, podkreśla Arkady Złoczewski, prezes Rosyjskiego Związku Zbożowego. Aby eksportować pszenicę czy kukurydzę przez Bałtyk, trzeba korzystać z portów Łotwy i Litwy, a to w obecnej „sytuacji geopolitycznej” jest niemożliwe. Złoczewski zwraca uwagę, że petersburski terminal zbożowy ma ograniczoną przepustowość 3 mln ton rocznie. Dla porównania porty Morza Czarnego zazwyczaj obsługują więcej zboża w ciągu jednego miesiąca.
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„Nie ma gdzie składować plonów” – narzeka Złoczewski: z powodu nadpodaży krajowe ceny zboża szybko spadają, skup praktycznie ustał, a to zwiastuje problemy z zasiewami ozimymi, na które rolnicy potrzebują pieniędzy teraz.
„Musimy teraz kupować ziarno i nawozy na siew jesienny. A nie ma na to pieniędzy” – mówi Złoczewski.
Czy transport zboża arktycznymi morzami Rosji pomoże przezwyciężyć kryzys? To mało prawdopodobne. Porty północy Rosji nie specjalizują się w eksporcie zbóż. Potrzebna do tego infrastruktura jest uboga, transport z południa – np. z Kubania do Murmańska, zajmuje dużo czasu i powiększa koszty. Do tego na północy nie ma masowców klasy lodowej, a sezon pływania w Arktyce dobiega końca.
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