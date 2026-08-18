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Wojna o zboże na Morzu Czarnym. Odwet za odwet

Po wielotygodniowych, rosyjskich atakach na ukraińskie porty w rejonie Odessy, Ukraińcy uderzyli w rosyjskie terminale zbożowe. Gwałtowne zmniejszenie morskiego eksportu zbóż z tych dwóch krajów odbije się na światowych rynkach.

Publikacja: 18.08.2026 04:30

Wojna o zboże na Morzu Czarnym. Odwet za odwet

Foto: REUTERS/Nina Liashonok

Andrzej Łomanowski

– Kiedy przestał działać (transport) na Morzu Azowskim i w porcie Kercz, to już sprawa była poważna. (…) Ale kiedy jeszcze wyłączono z pracy port Tamań, a teraz całkowicie Noworosyjsk, (…) dla naszych rolników to już nie jest zła wiadomość, ale bardzo zła – mówi szef jednej z rosyjskich firm rolniczych Wadim Petriczenko.

Kijów podobno zwrócił się do Moskwy – za pośrednictwem Turcji – z propozycją przerwania ataków na cele cywilne w akwenie Morza Czarnego. Ale Kreml nic na nią nie odpowiedział, a wszelkie sugestie rozejmu na froncie cały czas odrzuca.

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