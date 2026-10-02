Renifer
Limity zostały uzgodnione między rządem a organizacją hodowców reniferów.
W najbliższych miesiącach pogłowie tych zwierząt ma zostać zmniejszone o 71 tys. sztuk. To o 10 tys. więcej niż przed rokiem. Obecnie w Norwegii żyje około 250 tys. reniferów hodowlanych.
Większy ubój ma zwiększyć produkcję mięsa i dochody hodowców, ale także zmniejszyć liczbę zwierząt korzystających zimą z ograniczonych pastwisk. Rząd szczególnie zachęca do uboju cieląt, które dzięki temu nie muszą być żywione przez zimę i są mniej narażone na ataki drapieżników.
Dla hodowców, którzy wykonają konkretne plany produkcji i uboju, rząd przewidział dodatkowe zachęty i dopłaty.
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Większość norweskich reniferów hodowanych jest na północy kraju, z czego 185 tys. – w położonym za kołem podbiegunowym Finnmarku.
Tradycyjnie zajmują się tym Saamowie, rdzenna ludność Skandynawii. Zwierzęta przez znaczną część roku wypasane są na otwartych terenach i przemieszczają się między sezonowymi pastwiskami.
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