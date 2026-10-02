Pasażerowie byli w stanie dostać się do kabiny, ponieważ zaatakowany kapitan, mimo doznanych obrażeń, zdołał odblokować od wewnątrz drzwi do zamkniętej kabiny. Ostatecznie samolot wylądował dzięki temu, że na pokładzie znajdowała się druga para pilotów.

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Szwagier Hajuna Asa Chen powiedział agencji Reutera, że mężczyzna podróżował samolotem z żoną i dwiema córkami.

Pasażer wiedział, jak ustabilizować lot samolotu, bo oglądał telewizyjny serial dokumentalny

Po tym, jak Hajun wrócił do Izraela samolotem flydubai, który został wysłany, by zabrać pasażerów feralnego lotu z Arabii Saudyjskiej, mężczyzna opowiedział o dramatycznych chwilach na pokładzie samolotu. Hajuna powitał na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie premier Beniamin Netanjahu.

– Jeden (pilot) leżał, a drugi był przy kokpicie, jeszcze jedna osoba wbiegła ze mną, chwyciłem napastnika za szyję i odciągnąłem go – relacjonował szefowi izraelskiego rządu Hajun. Cwika Manes, izraelski bankier i pasażer feralnego lotu, który pomógł obezwładnić drugiego pilota, mówi, że do związania go wykorzystano kable do słuchawek, które rozdaje się pasażerom samolotu.

– Wiedzieliśmy, że doszło do ataku, ponieważ kobieta krzyczała „atak nożem”, a samolot zaczął się trząść – mówił też. – W momencie, gdy wbiegłem do kokpitu, samolot zaczął pikować – dodał.

Na pytanie o to, skąd wiedział, co robić ze sterami, zanim do kabiny wszedł kolejny pilot, Hajun odparł: „Oglądałem »Air Crash Investigation«, panie premierze”. Chodzi o dokumentalny serial telewizyjny produkcji kanadyjskiej (Cineflix Productions), znany w Polsce pod tytułem „Katastrofa w przestworzach”. Serial opowiada o katastrofach lotniczych, sytuacjach, gdy katastrofy uniknięto o włos, porwaniach samolotów i innych kryzysach w przestworzach.

Pasażerowie samolotu flydubai nominowani przez prezydenta Izraela do nagrody za bohaterstwo

– Nie jestem bohaterem – mówił Hajun na lotnisku. – To coś, co robi się bez zastanawiania, biegnie się ratować życie córki, rodziny, swojej żony i całego personelu oraz pasażerów w samolocie. Nie myśli się, tylko się działa – dodał.

Prezydent Izraela Izaak Herzog poinformował, że nominował Hajuna do Prezydenckiej Nagrody za Bohaterstwo Cywilne, wraz z Manesem i żoną Manesa, Tali, która zaalarmowała pasażerów o tym, co działo się w kokpicie. Do nagrody nominowany został też Szota Musajew, lekarz, który udzielał pomocy rannemu kapitanowi.