Rzeczpospolita

Ekonomia
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Prezydencie, nie strasz, że zabraknie na emerytury

Prezydent Karol Nawrocki wykorzystał orędzie do ponownego zarzucenia rządzącym, że prowadzą finanse publiczne do katastrofy. Tylko, czy pierwszy obywatel RP powinien straszyć, że zabraknie pieniędzy na zbrojenia i emerytury? Śmiem wątpić.

Publikacja: 02.10.2026 12:56

Paweł Czuryło

Paweł Czuryło

Choć blisko jedenastominutowe orędzie prezydenta Karola Nawrockiego dotyczyło ustawy o podatku nadzwyczajnym od koncernów paliwowych,  przypominało wystąpienia z kampanii wyborczych („Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”; „rząd bierze Polaków na zakładników”), było przesiąknięte wątkami ekonomicznymi, zwłaszcza dotyczącymi finansów domowych rodaków. Prezydent pytał w ich imieniu, czy dadzą radę, czy wystarczy im na zakupy i rachunki ostrzegając, że Polska dochodzi do finansowej ściany.

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