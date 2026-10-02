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Choć blisko jedenastominutowe orędzie prezydenta Karola Nawrockiego dotyczyło ustawy o podatku nadzwyczajnym od koncernów paliwowych, przypominało wystąpienia z kampanii wyborczych („Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”; „rząd bierze Polaków na zakładników”), było przesiąknięte wątkami ekonomicznymi, zwłaszcza dotyczącymi finansów domowych rodaków. Prezydent pytał w ich imieniu, czy dadzą radę, czy wystarczy im na zakupy i rachunki ostrzegając, że Polska dochodzi do finansowej ściany.
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