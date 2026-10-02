Indyjski kapitan linii flydubai, który powstrzymał prawdopodobną próbę rozbicia samolotu zmierzającego do Tel Awiwu, wspominał dramatyczne chwile w piątkowej rozmowie z premierem Indii Narendrą Modim. Pilot opowiedział, jak walczył o przetrwanie, gdy drugi członek załogi zadał mu ciosy nożem, a samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość.

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Atak na pokładzie samolotu linii flydubai

Smit Machchhar przechodzi obecnie leczenie w szpitalu w Abu Zabi. Podczas wideorozmowy transmitowanej przez telewizyjne stacje informacyjne zaznaczył, że mimo ciężkich obrażeń wiedział, iż musi działać dla dobra pasażerów. – Miałem wiele ran. Upadłem, walczyłem o życie. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że jeśli nie wstanę (...) pasażerowie stracą życie – relacjonował.

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Pochodzący z Bombaju Machchhar został poważnie ranny podczas środowego ataku, ale udało mu się otworzyć drzwi kokpitu, co umożliwiło pasażerom wejście do środka i obezwładnienie napastnika, podczas gdy Boeing 737 gwałtownie opadał – poinformowali świadkowie i władze izraelskie. Został okrzyknięty bohaterem, a światowi przywódcy podkreślają, że pomógł zapobiec potencjalnej katastrofie.

Awaryjne lądowanie w Arabii Saudyjskiej

Samolot, przewożący 182 osoby z Dubaju do Tel Awiwu, został przekierowany do Tabuku w Arabii Saudyjskiej, gdzie awaryjnie wylądował.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował, że napastnik, obywatel Omanu, został aresztowany w Arabii Saudyjskiej i jest tam przesłuchiwany. Motyw ataku nie jest jasny.

Machchhar ujawnił, że w trudnych chwilach recytował „Hanuman Chalisę” – hinduski hymn religijny poświęcony bogu Hanumanowi, będący modlitwą o siłę i odwagę. – Bóg Hanuman dodał mi odwagi – powiedział.

Jak wynika z jego profilu na LinkedIn, Machchhar, który jest żonaty i ma dwoje dzieci, pracuje dla linii flydubai od około czterech lat. Wcześniej przez 11 lat pracował dla niskokosztowego indyjskiego przewoźnika SpiceJet, gdzie zaliczył ponad 9750 godzin lotu.