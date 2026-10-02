Indyjski pilot Smit Machchhar
Indyjski kapitan linii flydubai, który powstrzymał prawdopodobną próbę rozbicia samolotu zmierzającego do Tel Awiwu, wspominał dramatyczne chwile w piątkowej rozmowie z premierem Indii Narendrą Modim. Pilot opowiedział, jak walczył o przetrwanie, gdy drugi członek załogi zadał mu ciosy nożem, a samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość.
Smit Machchhar przechodzi obecnie leczenie w szpitalu w Abu Zabi. Podczas wideorozmowy transmitowanej przez telewizyjne stacje informacyjne zaznaczył, że mimo ciężkich obrażeń wiedział, iż musi działać dla dobra pasażerów. – Miałem wiele ran. Upadłem, walczyłem o życie. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że jeśli nie wstanę (...) pasażerowie stracą życie – relacjonował.
Czytaj więcej
Prezydencka Nagroda za Bohaterstwo Cywilne trafi do osób, które powstrzymały tragedię w powietrzu. Icchak Hercog odznaczy pasażerów i lekarza po ob...
Pochodzący z Bombaju Machchhar został poważnie ranny podczas środowego ataku, ale udało mu się otworzyć drzwi kokpitu, co umożliwiło pasażerom wejście do środka i obezwładnienie napastnika, podczas gdy Boeing 737 gwałtownie opadał – poinformowali świadkowie i władze izraelskie. Został okrzyknięty bohaterem, a światowi przywódcy podkreślają, że pomógł zapobiec potencjalnej katastrofie.
Samolot, przewożący 182 osoby z Dubaju do Tel Awiwu, został przekierowany do Tabuku w Arabii Saudyjskiej, gdzie awaryjnie wylądował.
Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował, że napastnik, obywatel Omanu, został aresztowany w Arabii Saudyjskiej i jest tam przesłuchiwany. Motyw ataku nie jest jasny.
Czytaj więcej
Kapitan został ranny, samolot gwałtownie stracił wysokość, a pasażerowie wtargnęli do kokpitu i pomogli obezwładnić drugiego pilota. Po incydencie...
Machchhar ujawnił, że w trudnych chwilach recytował „Hanuman Chalisę” – hinduski hymn religijny poświęcony bogu Hanumanowi, będący modlitwą o siłę i odwagę. – Bóg Hanuman dodał mi odwagi – powiedział.
Jak wynika z jego profilu na LinkedIn, Machchhar, który jest żonaty i ma dwoje dzieci, pracuje dla linii flydubai od około czterech lat. Wcześniej przez 11 lat pracował dla niskokosztowego indyjskiego przewoźnika SpiceJet, gdzie zaliczył ponad 9750 godzin lotu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas