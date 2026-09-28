Na łącznicy autostrady A4 i Drogi Krajowej nr 88 doszło do pożaru naczepy ciężarówki przewożącej materiały niebezpieczne.

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Zgłoszenie o pojawieniu się ognia wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach o godzinie 10:33. Po przybyciu ratowników na miejsce ustalono, że pożar objął naczepę typu firanka, na której transportowano 216 beczek ze szkodliwymi odpadami powstałymi w procesie czyszczenia fosforu.

„Po przybyciu pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia oraz przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że pali się naczepa przewożąca materiał niebezpieczny w postaci 216 beczek z odpadem po myciu fosforu” – poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.

Kierowca uniknął obrażeń, pożar ugaszony

W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Kierowca pojazdu zdołał opuścić kabinę w odpowiednim momencie. Sama naczepa uległa niemal całkowitemu zniszczeniu – ogień strawił plandekę oraz uszkodził jej konstrukcję. Strażakom udało się opanować płomienie, zapobiegając rozprzestrzenieniu się ognia na sąsiednie tereny. W działaniach gaśniczych wykorzystano specjalistyczną pianę chemiczną, która pokryła jezdnię w rejonie zdarzenia.

Wsparcie chemików i kontrola WIOŚ

Ze względu na specyfikę przewożonego ładunku na miejsce wezwano dodatkowe jednostki. Do działań włączono Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Komendy Miejskiej PSP w Katowicach, która wraz z 7 zastępami straży prowadzi prace przy zabezpieczeniu nadpalonych pojemników. O zdarzeniu poinformowano również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, którego zadaniem będzie ocena potencjalnego wpływu incydentu na środowisko.

Organizacja ruchu i utrudnienia dla kierowców

Z komunikatu Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wynika, że Droga Krajowa nr 88 została całkowicie zablokowana w obu kierunkach od zjazdu z autostrady A4 na wysokości Punktu Poboru Opłat (PPO). Policja wyznaczyła objazdy i apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń służb kierujących ruchem.

Jednocześnie Komenda Miejska Policji w Gliwicach uspokaja, że przejazd samą autostradą A4 na węźle Kleszczów odbywa się bez zakłóceń w obu kierunkach. Utrudnienia na DK88 potrwają do czasu całkowitego usunięcia i zabezpieczenia niebezpiecznych odpadów.