Waldemar Żurek to ma pecha. Gdyby rozwiązania, które zapisano w skierowanym na początku września do Sejmu projekcie dotyczącym sędziów seniorów już obowiązywały, przypadek dyrektora z Ministerstwa Sprawiedliwości nie ujrzałby pewnie światła dziennego. Nowe przepisy mają usunąć obowiązek występowania o zgodę Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego mogą i chcą dalej pracować. Póki co KRS jest jednak w cały proces zaangażowana i korzystając ze swoich kompetencji właśnie wyraziła zgodę na dalsze orzekanie sędziego Piotra Raczkowskiego. A w zasadzie na dalsze nieorzekanie, bo Raczkowski od 2025 r. jest delegowany do resortu sprawiedliwości, gdzie zajmuje jeden z dyrektorskich stołków. Za stołem sędziowskim nie siedział od miesięcy.

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Dlaczego Rada (niejednomyślnie, zaznaczę) wbrew przedłożonej opinii prawnej podjęła decyzję, przez którą macierzysty sąd Raczkowskiego ma zablokowany etat orzeczniczy, nie wspominając o konieczności ponoszenia kosztów delegacji? Na pewno fakt, że Raczkowski w przeszłości był wiceszefem KRS i część obecnego składu Rady to jego starzy druhowie z bojów o praworządność, nie miał znaczenia, ale lepsze uzasadnienie chwilowo nie przychodzi mi do głowy.

Awans zza biurka. Po dwóch latach w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda została delegowana do sądu okręgowego

Zwłaszcza że rysuje się tu pewien trend. Oto inna dyrektor w Ministerstwie Sprawiedliwości i zarazem jedna z twarzy walczącego o praworządność stowarzyszenia Iustitia, sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda, po ponad dwóch latach delegacji do MS postanowiła wrócić do sądu. Ale już nie do rejonowego, z którym była związana przed dyrektorską karierą. Nieorzekanie przez długi czas najwyraźniej przekonało ministra Żurka, że warto przerzucić sędzię szczebel wyżej, do okręgu. Gdzie i tak się nie napracuje, bo właśnie awansowała na wicedyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (dla niewtajemniczonych: to kuźnia kadr wymiaru sprawiedliwości), a sędziowie zasiadający w kierownictwie KSSiP z zasady mają ograniczone do śladowych ilości obowiązki w sądzie.

Awanse sędziów zza biurka, powszechne w czasach, gdy wymiarem sprawiedliwości trząsł Zbigniew Ziobro, były piętnowane przez walczące o praworządność i uzdrowienie sądownictwa stowarzyszenia sędziowskie. No ale to byli „oni”. A teraz? Teraz k… my.