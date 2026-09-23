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Piotr Kłodziński: Nasza prawnicza ślepota

Uczestnicy sporu o Trybunał Konstytucyjny nie dostrzegają słonia w salonie.

Publikacja: 23.09.2026 06:00

Uczestnicy sporu o Trybunał Konstytucyjny nie dostrzegają słonia w salonie.

Uczestnicy sporu o Trybunał Konstytucyjny nie dostrzegają słonia w salonie.

Foto: Adobe Stock

Piotr Kłodziński

Konstytucja powierza wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego Sejmowi RP i na tym kończy procedurę ich wyboru i mianowania. Ustawowo opisane ślubowanie nie może decydować o ich mandatach, objęciu urzędu ani prawie do orzekania. Inaczej zwykła ustawa dopisuje do konstytucji prezydenckie weto, którego autorzy Konstytucji RP wcale nie przewidzieli.

Cała debata publiczna rozpoczynana jest z fałszywego miejsca. Pytanie nie brzmi, czy prezydent powinien odebrać ślubowanie, albo czy można je złożyć na piśmie lub przed innym organem konstytucyjnym. Prawdziwe pytanie brzmi: dlaczego czynność, której konstytucja w ogóle nie przewiduje, miałaby rozstrzygać, czy osoba wybrana przez Sejm może wykonywać konstytucyjny urząd?

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