Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Robert Damski: Wszystkie dzieci nasze są

Troska o dobrostan wszystkich dzieci wymaga systemowego podejścia, a tworzenie skutecznych przepisów wiąże się z świadomością, że nie działamy w społecznej próżni.

Publikacja: 23.09.2026 05:40

Dbając o dobrostan dzieci pamiętajmy o wszystkich dzieciach

Dbając o dobrostan dzieci pamiętajmy o wszystkich dzieciach

Foto: Adobe Stock

Robert Damski

Brałem niedawno udział w obradach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, której przedmiotem była dyskusja na temat przepisów dotyczących ochrony praw lokatorów i postępowań eksmisyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji rodzin z dziećmi, bezpieczeństwa mieszkaniowego i ewentualnych zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Temat ten jest niezmiernie ważny, szczególnie w kontekście rodzin z dziećmi, bowiem nie ulega wątpliwości, że trzeba dołożyć wszelkich starań, aby gdy dochodzi do tak trudnej życiowej sytuacji, jak konieczność przymusowego opuszczenia mieszkania czy domu, przepisy były tak skonstruowane, aby jak najlepiej zabezpieczyć interes dzieci.

Pozostało jeszcze 85% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama