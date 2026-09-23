Brałem niedawno udział w obradach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, której przedmiotem była dyskusja na temat przepisów dotyczących ochrony praw lokatorów i postępowań eksmisyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji rodzin z dziećmi, bezpieczeństwa mieszkaniowego i ewentualnych zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Temat ten jest niezmiernie ważny, szczególnie w kontekście rodzin z dziećmi, bowiem nie ulega wątpliwości, że trzeba dołożyć wszelkich starań, aby gdy dochodzi do tak trudnej życiowej sytuacji, jak konieczność przymusowego opuszczenia mieszkania czy domu, przepisy były tak skonstruowane, aby jak najlepiej zabezpieczyć interes dzieci.