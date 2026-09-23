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Jacek Dubois: Co nagle to po diable

Czy na podstawie obowiązującej procedury osoby oskarżone mają realne gwarancje respektowania ich praw w przypadku bezpodstawnego postawienia ich w stan oskarżenia?

Publikacja: 23.09.2026 05:50

Jacek Dubois: Oskarżający wolą wieloletnie procesy niż przyznanie się do błędu

Jacek Dubois: Oskarżający wolą wieloletnie procesy niż przyznanie się do błędu

Foto: Adobe Stock

Jacek Dubois

Przed laty, gdy Zbigniew Ziobro po raz pierwszy pełnił funkcję prokuratora generalnego, do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko grupie samorządowców. Należeli oni do przeciwnej opcji politycznej niż rządzący i sprawa w mediach przedstawiana była jako polityczna.

Wraz z grupą obrońców zapoznaliśmy się z aktami i nasze opinie były zbieżne: w aktach brak było podstaw do przedstawienia oskarżonym zarzutów. Kodeks postępowania karnego przewiduje antidotum na taką sytuację. W przypadku oczywistej bezpodstawności aktu oskarżenia sąd może umorzyć postępowanie na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy.

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