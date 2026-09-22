We wtorek w Kanale Zero Bogucki został zapytany o pismo Macieja Berka do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o „niezwłoczne” wskazanie miejsca i terminu jego ślubowania na sędziego TK. W piśmie Berek przypomniał, że został wybrany przez Sejm 4 września, a jego kadencja miała rozpocząć się w ubiegłym tygodniu. "Ustawa o statusie sędziów TK nakłada na mnie obowiązek złożenia ślubowania – zaznaczył.

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Bogucki: Włodzimierz Czarzasty bawi się w chowanego w sprawie pana Berka

Szef kancelarii prezydenta potwierdził, że takie pismo wpłynęło w poniedziałek do Kancelarii. - Decyzja w sprawie ew. ślubowania należy do prezydenta i na razie nie zapadła z oczywistych powodów, nieleżących po stronie prezydenta Nawrockiego, tylko leżących po stronie marszałka Czarzastego i Sejmu – powiedział Zbigniew Bogucki.

Przypomniał, że KPRP w pismach do Sejmu podniosła swoje wątpliwości, co do tego, czy Maciej Berek spełnia wymóg dziesięcioletniego wykonywania zawodu prawniczego, a dokładniej – radcy prawnego. Berek opublikował w mediach społecznościowych zaświadczenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, zgodnie z którym uchwałą z 2002 r. został wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania do chwili obecnej posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. W dokumencie wskazano też, że Berek zgłosił w ewidencji wykonywanie zawodu radcy prawnego w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 lipca 2009 r. oraz od 1 sierpnia 2012 r. do chwili obecnej. Jednak to nie przekonało prezydenta i jego doradców.

Ostatnio KPRP wniosła o przedstawienie informacji o „sposobie i procedurze weryfikacji przez Sejm” spełnienia przez Berka wymogów formalnych. - Mamy elementarne wymogi formalne, że człowiek powinien spełniać dziesięcioletni staż pracy w zawodzie radcy prawnego. Czy to takie trudne, żeby wykazać ten staż pracy? – zapytał retorycznie Bogucki. Jak dodał, on sam ma wrażenie, że marszałek Włodzimierz Czarzasty „w sprawie pana Berka bawi się w chowanego, bo wie, że ten proces nie został najprawdopodobniej przeprowadzony w taki sposób, jak powinien”.

„Prezydent chciał doprowadzić do tego ślubowania jak najszybciej”

Szef KPRP podkreślił też, że sprawa odebrania ślubowania „to nie jest kwestia kontrolowania przez prezydenta Sejmu”, czy też „rozszerzania kompetencji” prezydenta. - Prezydent ma swoją kompetencję: odebrać ślubowanie w sposób praworządny – mówił Bogucki.

Dopytywany, czy bez dokumentów, o które wnosi KPRP „nie będzie przyjęcia ślubowania”, Bogucki podkreślił, że nie jest on od wypowiadania się za prezydenta. Zaznaczył natomiast, że jego zdaniem w takiej sytuacji prezydent „nie tylko nie powinien”, lecz „nie może tego zrobić”. - To jest moje zdanie. To nie jest zdanie prezydenta – zaznaczył Bogucki. Ocenił, że jeśli w procesie „nie wiadomo w jakiej procedurze, w oparciu o jakie dokumenty” sędzią TK miałby zostać ktoś, kto „być może nie spełnia wymagań formalnych”, to „wszystkie wyroki wydawane z udziałem tego sędziego byłyby (…) dotknięte wadą prawną”.

- Prezydent chciał doprowadzić do tego ślubowania jak najszybciej, ale po tym, jak wyjaśnione są wątpliwości. Jeżeli my się odbijamy od ściany, marszałek Czarzasty udaje, że sprawy nie ma, no to to jest problem marszałka Czarzastego, Sejmu i pana ministra Berka - dodał.

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Berek, który wcześniej był ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, został wybrany na sędziego Trybunału 4 września tego roku. Jego kandydaturę zgłosili posłowie klubu KO. Posłowie opozycji, jak i prezydencka kancelaria wskazywała – jeszcze przed wyborem Sejmu – na wątpliwości co do spełnienia przez Berka wymogu formalnego w postaci dziesięcioletniej pracy w zawodzie prawniczym.

Na początku września, już po wyborze Berka przez Sejm, KPRP skierowała do Kancelarii Sejmu pismo ws. „wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury” Berka, a szef KPRP Zbigniew Bogucki ocenił, że „są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma dziesięcioletni staż radcy prawnego”.

W odpowiedzi na pismo KPRP, szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec wskazał, że kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm sędziego TK „nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach”. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że Kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję w sprawie Berka z prezydentem i jego kancelarią.

W ub. tygodniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że prezydent odbierze ślubowanie od wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Macieja Berka, gdy ten przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne. Z kolei Bogucki poinformował w ub. czwartek, że ponownie skierował do marszałka Sejmu pismo ws. Berka.

W poniedziałek Siwiec ocenił w TVN24, że „nie ma czegoś takiego, jak zestaw dokumentów, który przedstawia kandydat”. - Kandydat przychodzi na komisję i mówi: to to to, według kryteriów, które są zapisane w prawie. Jeżeli komisja uważa, że to jest wystarczające, to mówi „okej”. Jeżeli uważa, że to jest niewystarczające, to głosuje przeciwko. I taka procedura się odbyła – zaznaczył Siwiec.

Maciej Bobrowicz, były prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, kilka dni temu powiedział „Rzeczpospolitej”, że przepisy prawa dotyczące zawodu radcy prawnego nie przewidują mechanizmu weryfikacji tego, czy ktoś kto złożył oświadczenie, że wykonuje ten zawód faktycznie prowadzi kancelarię radcowską.

Piąty sędzia TK nie może orzekać

Berek jest ósmą osobą wybraną przez Sejm obecnej kadencji na sędziego TK. Spośród siedmiu wybranych wcześniej, prezydent Nawrocki nie odebrał ślubowania od czworga. W przypadku tej czwórki, według przedstawicieli KPRP, w Sejmie doszło do błędów. W związku z tym czworo sędziów złożyło podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”. KPRP nie uznaje tego za ślubowanie, a prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił tych czworga sędziów do orzekania.

Czworo wybranych w marcu br. sędziów TK, od których prezydent nie odebrał osobiście ślubowania, złożyło skargę do ETPCz. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów TK i niedopuszczenia ich do orzekania w TK.