Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który w Dorohusku wystąpił wspólnie z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim, poinformował o działaniach mających zwiększyć bezpieczeństwo przejść granicznych z Ukrainą. Jak mówił, decyzje o wzmocnieniu obecności wojska i wsparciu Straży Granicznej zapadły podczas odprawy u premiera Donalda Tuska przed tygodniem.

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Na przejściach granicznych pojawiły się dodatkowe elementy ochrony. Pułki saperów w ciągu kilkunastu godzin zbudowały umocnienia, a wojsko rozwinęło kolejne elementy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i przeciwdronowej.

- Przewidując różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje, już dwa lata temu wpisaliśmy infrastrukturę przejść granicznych jako infrastrukturę krytyczną. Daje nam to znacznie większe możliwości reagowania na incydenty. Mamy nadzieję, że poważnych nie doświadczymy, ale musimy być na to gotowi – mówił Kierwiński.

MON: Rosja eskaluje konflikt z państwami NATO

Kosiniak-Kamysz powiedział, że wzmacnianie obrony powietrznej jest związane z informacjami o działaniach Rosji w rejonie przejść granicznych Ukrainy z Mołdawią i Rumunią. Szczególne znaczenie miało zdarzenie z 13 września, gdy niedaleko Dorohuska dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej.

Według ministra obrony narodowej Rosja poprzez kolejne działania „wspina się po szczeblach drabiny eskalacyjnej” i rozszerza konflikt poza Ukrainę na państwa NATO. Zastrzegł jednocześnie, że obecne zagrożenia dotyczą przede wszystkim prowokacji i działań o charakterze hybrydowym.

Sabotaż i prowokacje. Polska wzmacnia zabezpieczenia

Szef MON wskazywał na możliwość aktów sabotażu oraz innych działań wymierzonych w bezpieczeństwo Polski. Wśród potencjalnych zagrożeń wymienił również próby naruszania polskiej przestrzeni powietrznej.

- Może dochodzić do prowokacji związanych z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej, dlatego rozwinięte zostały kolejne jednostki, zostały uruchomione kolejne stanowiska obrony przeciwlotniczej na przejściach granicznych, jak również baterie Patriot już kilka tygodni temu zostały rozmieszczone w województach lubelskim i mazowieckim. Od dawna stacjonują w województwie podkarpackim - wymieniał.

Sojusznicy Polski wzmacniają wschodnią flankę

Polską obronę powietrzną wspierają również państwa NATO. Minister poinformował, że na wschodniej flance Sojuszu w Polsce obecne są czeskie śmigłowce. W najbliższych dniach Słowacja ma natomiast dostarczyć systemy radarowe.

Warszawa prowadzi także rozmowy z sojusznikami na temat kolejnych misji wzmacniających operację Eastern Sentry, uruchomioną po nocnych atakach dronów z 9 na 10 września 2025 roku.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział również dalsze działania związane z budową miejsc schronienia oraz rozwijaniem systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej. Zaapelował do osób przebywających w rejonie przejść granicznych o stosowanie się do komunikatów Straży Granicznej.