„Swan Song: Diana, My Sister” („Łabędzi śpiew. Diana, moja siostra”) jest zapisem życia Diany, począwszy od wspólnego dorastania rodzeństwa. Największe zainteresowanie wywołały jednak ujawnione jeszcze przed publikacją fragmenty krytykujące Karola m.in. za jego zachowanie po tragicznej śmierci księżnej w wypadku samochodowym w Paryżu.

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Brat Diany sugeruje, że śmierć księżnej była Karolowi na rękę

Według brata Diany ówczesny książę Karol miał powiedzieć słowa „wkrótce i tak o niej zapomnimy”. Miało mieć to miejsce podczas telefonicznego sporu dotyczącego roli, jaką w ceremonii pogrzebowej odegrać mieli synowie Karola i Diany, Harry i William. Według książki Spencer zakończył wtedy rozmowę słowami: „nie mogę uwierzyć w to, co właśnie powiedziałeś”.

W swojej książce brat Diany zarzuca też dzisiejszemu królowi m.in., że po tragicznej śmierci Diany brzmiał, jakby był podekscytowany i „jakby wygrał los na loterii”. Spekuluje, że następca tronu mógł dojść do wniosku, że śmierć byłej żony otwiera mu drogę do poślubienia Camilli Parker Bowles. Spencer twierdzi też, że tuż przed ślubem w 1981 roku Karol miał powiedzieć Dianie, że jej nie kocha.

Dwór zareagował na te twierdzenia już wcześniej, po publikacji pierwszych fragmentów w mediach. „Choć z zasady nie komentujemy książek, Jego Królewska Mość ma świadomość, że ból po stracie siostry może zaciemniać rozum, wpływać na osąd i zniekształcać wspomnienia w sposób, którego inni nie dostrzegają, nawet wiele lat po takiej stracie” – czytamy w oświadczeniu – ostrym, jak na zachowawcze standardy dworu. Spencer przyznaje, że część twierdzeń zawartych w książce oparta jest na relacjach z drugiej ręki.

Recenzenci podzieleni w sprawie książki brata księżnej Diany

Wielu komentatorów i recenzentów jest sceptycznych. „Książka Spencera nie jest poświęcona Dianie. To pomnik jego ego” – tak „Łabędzi śpiew” podsumowała recenzentka „Daily Telegraph”, Anita Singh, a w „Daily Mail” komentatorka dworska Rebecca English nazwała pozycję „paszkwilem”. Z drugiej strony dziennikarz od dziesięcioleci zajmujący się dworem, weteran Richard Kay, napisał w tej samej gazecie, że wspomnienia Spencera wydają mu się być dość wiarygodne. Przywołuje rozmowę, jaką odbył z bratem Diany po jej śmierci i podkreśla, że już wtedy jego wersja wydarzeń utrzymana była w podobnym duchu.

Książka została wydana przez oficynę Michael Joseph, należącą do Penguin Random House. W Polsce zaś przez wydawnictwo „Marginesy”.

Diana Spencer wzięła ślub z Karolem 29 lipca 1981 roku. Rok później urodził się syn William, a w 1984 roku – Harry. Diana szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet świata. Angażowała się w działalność charytatywną, m.in. na rzecz chorych na AIDS i ofiar min lądowych. Małżeństwo z Karolem nie było szczęśliwe. Para rozstała się w 1992 roku, a rozwiodła cztery lata później.

Diana oraz jej ówczesny partner Dodi Fayed, egipski producent filmowy, zginęli w nocy z 30 na 31 sierpnia 1997 w wypadku samochodowym w Paryżu. Limuzyna, którą jechali, rozbiła się w tunelu Pont de L'Alma, kiedy para próbowała uciec przed fotoreporterami.