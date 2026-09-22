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Polska może stracić miliardy przez wyborcze zwycięstwa AfD

Po sukcesach skrajnej prawicy w landach wschodnich, Friedrich Merz będzie domagał się z jeszcze większą siłą cięć w budżecie UE na lata 2028-2034. Najbardziej stracić może na tym Polska.

Publikacja: 22.09.2026 12:45

Friedrich Merz

Friedrich Merz

Foto: REUTERS

Jędrzej Bielecki

Żaden kraj Unii Europejskiej nie może zapłacić za zwycięstwa AfD tyle, co Polska. Do tej pory byliśmy największym biorcą netto brukselskiej kasy. Dostawaliśmy z niej średnio 8 mld euro rocznie netto (tj. po odliczeniu naszej składki). Przez przeszło dwie dekady członkostwa uzbierało się w ten sposób blisko 190 mld euro netto darowizn. To rekord w historii Unii. 

Donald Tusk liczy, że ta bonanza będzie trwać przynajmniej przez kolejne wieloletnie perspektywy finansowe UE na lata 2028-34. Po to wywalczył dla Polaka (Piotra Serafina) strategiczną tekę komisarza ds. budżetu. I polecił, aby nasz kraj nadal pozostał największym biorcą netto unijnej kasy nawet, jeśli w najbliższych 2-3 latach powinien przegonić Włochy gdy idzie o dochód na mieszkańca. 

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