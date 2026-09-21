Lai Ching-te, prezydent Tajwanu, w chińskiej propagandzie był w przeszłości przedstawiany jako insekt
Do Chin na spotkanie w ramach forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) udał się minister pracy Tajwanu Hung Sun-han – podała agencja Reutera.
To pierwsza wizyta na tak wysokim szczeblu przedstawiciela Tajwanu w Chinach od ponad dwóch lat, czyli od czasu, gdy prezydentem został Lai Ching-te. Chiny uważają obecnego prezydenta Tajwanu za separatystę, a w swojej propagandzie potrafią przedstawić go jako insekta.
Tajwański minister pracy weźmie w Chinach udział w posiedzeniu ministrów ds. zasobów ludzkich w Nankinie, we wschodnich Chinach. Ministerstwo Pracy Tajwanu potwierdziło wyjazd, jednak sam minister go nie skomentował. Polityk, który wywodzi się z rządzącej Tajwanem Demokratycznej Partii Postępowej, znany jest z działalności na rzecz obrony praw człowieka w Hongkongu i Tybecie.
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APEC to jedna z nielicznych organizacji międzynarodowych, w pracach której uczestniczą przedstawiciele władz Tajwanu. Występują oni na forum tej organizacji pod oficjalną nazwą Chińskie Tajpej. Niżsi rangą tajwańscy urzędnicy brali już udział w innych wydarzeniach APEC w Chinach.
Agencja Reutera poinformowała, że chińskie biuro ds. Tajwanu wyjaśniło, iż obecność ministra opiera się na „zasadzie jednych Chin”. Zasada jednych Chin odrzuca możliwość utrzymywania relacji dyplomatycznych zarówno z Chinami, jak i z Tajwanem. Kraje, które uznają Tajwan – zgodnie z tą zasadą – nie utrzymują relacji dyplomatycznych z Chinami.
ChRL w tym roku sprawuje prezydencję w APEC, a tegoroczny szczyt liderów państw należących do tej organizacji odbędzie się w listopadzie w Shenzhen na południu kraju. Ze względu na opór chińskich władz, prezydent Lai nie będzie reprezentował wyspy na tym wydarzeniu.
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