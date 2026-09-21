Stoere na konferencji prasowej po rozmowach z premierem Kanady Markiem Carneyem był pytany o czwartkowe wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie. Polski premier mówił, że w najbliższych tygodniach należy spodziewać się nasilenia rosyjskich ataków na Ukrainę, w tym również przy granicy z Polską. Tusk ostrzegał też przed rzekomo „przypadkowymi” uderzeniami rosyjskich rakiet i dronów na terytoria państw wspierających Ukrainę.

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Norwegia i Kanada zamierzają działać na rzecz sprawiedliwego pokoju na Ukrainie

W odpowiedzi na pytanie norweski premier stwierdził, że takie ostrzeżenia należy „poważnie brać pod uwagę”. Jak dodał norweski wywiad ostrzega przed aktami sabotażu, na które w ramach działań hybrydowych może zdecydować się Rosja.

Z premierem Norwegii zgodził się Carney. Podkreślił on, że działania Kanady, których elementem jest rozbudowa międzynarodowych stosunków, w tym z Norwegią, są częścią odpowiedzi na rosyjskie zagrożenia. - Jedną z korzyści z tych relacji (…) jest szersze dzielenie się informacjami wywiadowczymi, szerszą perspektywą – wyjaśnił.

Carney i Stoere potwierdzili zobowiązanie do działań na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie oraz uzyskania przez Kijów gwarancji bezpieczeństwa.

Kanada, Norwegia i Ukraina organizują pod koniec września w Toronto drugą konferencję międzynarodową w sprawie powrotu dzieci ukraińskich, przetrzymywanych cywilów i jeńców wojskowych. „Ta konferencja ministerialna umożliwi zmobilizowanie wspólnoty międzynarodowej i wzmocnienie współpracy na rzecz pomocy Ukrainie w repatriacji swoich mieszkańców” – głosi wspólne oświadczenie premierów Kanady i Norwegii.

O czym jeszcze rozmawiali premierzy Kanady i Norwegii?

Rozmowy obu polityków w Ottawie dotyczyły także m.in. bezpieczeństwa w Arktyce oraz obronności, przestrzeni kosmicznej, minerałów krytycznych, nowych technologii oraz klimatu i oceanów – czytamy w komunikacie. Premierzy Kanady i Norwegii zapowiedzieli, że w 2027 r. Kanada i Norwegia zamierzają rozpocząć prace nad nowym porozumieniem w dziedzinie obronności, które będzie powiązane z wyborem dostawcy okrętów podwodnych. Na początku lipca Kanada wybrała niemiecki ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) do negocjacji w sprawie dostarczenia marynarce kanadyjskiej 12 okrętów podwodnych 212CD budowanych w ramach niemiecko-norweskiego projektu.

Budowę strategicznego partnerstwa Kanady, Niemiec i Norwegii przywódcy trzech krajów potwierdzili podczas szczytu NATO w Ankarze. W lipcu 2024 r. ministrowie obrony Kanady, Niemiec i Norwegii podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia nowego morskiego sojuszu, który ówczesny minister obrony Kanady Bill Blair określił jako „trójstronne partnerstwo bezpieczeństwa morskiego”.

Poszerzona współpraca Kanady i Norwegii ma dotyczyć Arktyki i obejmować działania na rzecz bezpieczeństwa. Wśród podpisanych 20 września dokumentów znalazło się m.in. nowe porozumienie ws. współpracy kanadyjskiej i norweskiej agencji kosmicznych, dotyczące również technologii podwójnego zastosowania, cywilnego i wojskowego oraz nowe porozumienia między firmami specjalizującymi się w łączności satelitarnej, kanadyjskimi MDA Space i Telesat oraz norweskim Kongsberg.

Z kolei porozumienie między kanadyjskimi i norweskimi służbami geologicznymi ma ułatwić m.in. dokumentowanie złóż minerałów krytycznych. We wspólnym oświadczeniu premierów podkreślono też znaczenie współpracy w dziedzinie energii, w tym niedawne porozumienie między rządem Nowej Fundlandii i Labradoru a norweskim koncernem energetycznym Equinor w sprawie wydobycia ropy naftowej.