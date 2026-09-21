Rozmowy handlowe między delegacjami USA i Chin w Nowym Jorku trwały osiem godzin. Po zakończeniu spotkania, w którym uczestniczył wicepremier chińskiego rządu He Lifeng, Bessent podkreślił, że rozmowy były „bardzo udane”. Ich tematem miały być głównie kwestie związane z wymianą handlową i sztuczną inteligencją.

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Amerykańsko-chińska Rada Handlu rozpoczęła działanie

Mówiąc o przebiegu rozmów Bessent poinformował, że Amerykanie zaproponowali Chińczykom stworzenie mechanizmu notyfikacji o incydentach AI. Delegacja USA miała też wyrazić wolę ustalenia „wspólnej wizji na temat wspólnych celów i wspólnych zagrożeń”.

Rozmowy toczyły się w czasie, gdy w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej sygnałów, iż zbyt szybki rozwój AI może stanowić zagrożenie dla ludzkości. Przedstawiciele firm zajmujących się rozwojem AI w USA apelują, by wszcząć z Chinami rozmowy o spowolnieniu prac w tym obszarze.

Po rozmowach w Nowym Jorku przedstawiciel USA ds. handlu, Jamieson Greer poinformował, że działalność rozpoczęła powołana jeszcze podczas majowej wizyty Donalda Trumpa w Pekinie amerykańsko-chińska Rada Handlu. To zespół urzędników z obu krajów, którzy mają opracować listę towarów mających podlegać niższym cłom w handlu wzajemnym. - Spodziewamy się, że na tych listach znajdą się towary konsumpcyjne, towary niskotechnologiczne sprowadzane z Chin, a ze Stanów Zjednoczonych, produkty energetyczne, produkty rolne, potencjalnie urządzenia medyczne i inne tego typu rzeczy – poinformował Greer.

Co z wojną handlową USA z Chinami?

Nie wiadomo natomiast, czy podczas niedzielnych rozmów obie strony doszły do porozumienia w sprawie przedłużenia obecnego rozejmu w wojnie handlowej. Greer zaznaczył, że nie poruszono tematu kontroli eksportu wrażliwych towarów i minerałów, jednej z kluczowych kwestii w relacjach handlowych USA i Chin.

Rozmowy delegacji Chin i USA z 20 września miały na celu przygotowanie gruntu pod rozmowy przywódców obu krajów podczas rozpoczynającej się 23 września wizyty Xi Jinpinga w Waszyngtonie.