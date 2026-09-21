Partia Friedricha Merza nie przekroczyła progu wyborczego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
Partia kanclerza Friedricha Merza zdobyła w niedzielnych wyborach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim 4,9 proc. głosów. To najgorszy w historii wynik uzyskany przez CDU (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna) w wyborach. Wcześniej wyniki badania exit poll wskazywały, że CDU znalazła się na granicy progu wyborczego z wynikiem 5 proc.
Wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, podobnie jak dwa tygodnie temu w Saksonii-Anhalt, wygrała AfD. Wstępne końcowe wyniki wyborów wskazują, że AfD zdobyła w niedzielnych wyborach 38,2 proc. głosów, wyprzedzając współtworzącą na szczeblu federalnym koalicję z CDU socjaldemokrację (SPD), która uzyskała 35,5 proc. głosów.
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Do parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego weszła też Lewica (Die Linke) z poparciem 6,5 proc. oraz Zieloni (5,7 proc.).
AfD, mimo zwycięstwa, znajdzie się prawdopodobnie w opozycji – rząd kraju związkowego stworzy przy takim układzie sił koalicja pod wodzą SPD, a premierem landu zostanie Manuela Schwesig z tej partii.
Ostateczny wynik wyborów, zatwierdzony po sprawdzeniu protokołów, ewentualnych błędów rachunkowych i ważności głosów, nie powinien znacząco odbiegać od wstępnego końcowego rezultatu podanego przez landową komisję wyborczą.
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Obserwatorzy zwracają uwagę, że w niedzielnych wyborach CDU zdobyło marginalne poparcie wśród najmłodszych wyborców – w przedziale wiekowym 16-24 lat w Meklemburgii-Pomorzu Przednim tylko 2 proc. wyborców zagłosowało na CDU, a wśród wyborców w wieku od 25 do 34 lat było to 3 proc.
Kanclerz Merz komentując sondażowe wyniki wyborów, z których wynikało, że CDU minimalnie przekroczyło próg wyborczy, mówił o „katastrofie” swojej partii w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Merz zadeklarował jednak, że „chce pchnąć kraj naprzód”, podkreślając, że „muszą zostać przeprowadzone reformy”. Deklaracja odczytywana jest w Niemczech jako zapowiedź pozostania kanclerza na stanowisku szefa rządu mimo niedzielnego wyniku wyborów.
Wyniki badania exit poll po zakończeniu głosowania w wyborach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
Niemiecka prasa odnotowuje, że mimo obecności na miejscu pozostałych czołowych polityków CDU, w tym premierów krajów związkowych, Merz zdecydował się wyjść na scenę sam. Szef niemieckiego rządu jest rekordowo niepopularny i powszechnie krytykowany, również we własnej partii. W ostatnich miesiącach jego pozycja w CDU osłabła.
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