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Marek A. Cichocki: Pomimo ciągłych konfliktów polska polityka ciągle stoi w miejscu

System polityczny jest kombinacją ciągłości i zmian. W polskim przypadku zmiany stały się rodzajem dramatycznego spektaklu inscenizowanego, by ukryć istnienie dominującej ciągłości konkretnego układu sił.

Publikacja: 21.09.2026 04:14

Marek A. Cichocki: Pomimo ciągłych konfliktów polska polityka ciągle stoi w miejscu

Foto: PAP/Paweł Supernak

Marek A. Cichocki

Polską politykę wyróżnia zadziwiająca specyfika. Charakteryzuje ją wyjątkowa skala emocji i retorycznej emfazy. Jej dynamika pełna jest dramatycznych konfliktów i skandali. Nowe polityczne byty i liderzy powstają wywołując ogromne nadzieje, by za chwilę zniknąć ze sceny i pogrążyć się w zapomnieniu. Właściwie trudno za nią nadążyć, ale z drugiej strony od dwudziestu lat stoi praktycznie w miejscu. Rozrywają ją od środka coraz gwałtowniejsze konflikty, ale donikąd już nie prowadzą.

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