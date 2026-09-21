Polską politykę wyróżnia zadziwiająca specyfika. Charakteryzuje ją wyjątkowa skala emocji i retorycznej emfazy. Jej dynamika pełna jest dramatycznych konfliktów i skandali. Nowe polityczne byty i liderzy powstają wywołując ogromne nadzieje, by za chwilę zniknąć ze sceny i pogrążyć się w zapomnieniu. Właściwie trudno za nią nadążyć, ale z drugiej strony od dwudziestu lat stoi praktycznie w miejscu. Rozrywają ją od środka coraz gwałtowniejsze konflikty, ale donikąd już nie prowadzą.