Korespondencja z Nowego Jorku

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Synowie prezydenta Stanów Zjednoczonych inwestują w kryptowaluty i technologie obronne, Trump Organization rozwija kolejne projekty za granicą, a zięć prezydenta Jared Kushner zarządza funduszem inwestycyjnym wspieranym miliardami dolarów kapitału z państw Bliskiego Wschodu.

Najnowsza kontrowersja zaczęła się jednak nie w sali konferencyjnej ani na Wall Street, lecz na prywatnej wyspie na Bahamach. Pod koniec maja Donald Trump Jr. świętował tam ślub z Bettiną Anderson. Wystawne uroczystości trwały trzy dni i odbywały się na dwóch ekskluzywnych prywatnych wyspach. – To było wszystko, o czym marzyliśmy, a nawet więcej – napisała później jego żona na Instagramie.

Okazało się jednak, że znaczną część towarzyszących ślubowi uroczystości sfinansował Umar Kremlow, rosyjski biznesmen blisko związany z prezydentem Władimirem Putinem, stojący na czele International Boxing Association (IBA), organizacji sportowej finansowanej wcześniej przez rosyjski państwowy koncern Gazprom.

Według śledztwa ProPubliki, organizacji zajmującej się dziennikarstwem śledczym, Kremlow wydał setki tysięcy dolarów m.in. za wynajęcie jednej z wysp, zakwaterowanie gości i pokaz fajerwerków. Donald Jr. i jego żona nazwali to niezwykle hojnym prezentem od przyjaciela. Podkreślili jednocześnie, że przyjaźń nie musi mieć politycznych motywów.

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Donald Jr. nie jest urzędnikiem federalnym i nie podlega takim samym zasadom etycznym ani obowiązkom ujawniania finansów jak członkowie administracji. Niemniej jednak przyjmowanie kosztownych osobistych prezentów przez członków rodziny urzędującego prezydenta – szczególnie od osób powiązanych z władzami innych państw – może rodzić pytania o możliwość wywierania zagranicznych wpływów.

Po publikacji ProPubliki Demokraci w kongresowej komisji nadzoru wszczęli dochodzenie w sprawie relacji syna prezydenta z Kremlowem, wskazując na potencjalne kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego i korupcji.

W piątek prezydent Trump powiedział, że jego syn zamierza zwrócić Kremlowowi pieniądze; później stwierdził, że według jego wiedzy Donald Jr. już to zrobił.

Donald Trump Jr. i Eric Trump rozszerzają biznesowe imperium

Wesele Donalda Jr. to jednak tylko jeden element znacznie szerszej historii. Od powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu aktywność biznesowa jego dwóch najstarszych synów wyraźnie wzrosła, obejmując kryptowaluty, venture capital, technologie obronne i przedsięwzięcia związane z metalami ziem rzadkich.

Korzystają przy tym z przywilejów, jakie daje stanowisko piastowane przez ich ojca. Według organizacji Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) Donald Jr. i Eric spotkali się podczas drugiej kadencji Donalda Trumpa z wysokimi rangą przedstawicielami władz ośmiu państw: Serbii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Kataru, Wietnamu, Arabii Saudyjskiej, Somalilandu i Izraela.

Synowie urzędującego prezydenta prowadzą rozmowy z zagranicznymi przywódcami w czasie, gdy ich rodzinna firma Trump Organization intensywnie rozwija działalność na zagranicznych rynkach. Według doniesień z 2026 r. na świecie realizuje lub planuje 22 projekty inwestycyjne. Od wyborów w 2024 r. Donald Trump Jr. i Eric Trump objęli stanowiska w radach dyrektorów, radach doradczych lub podobne funkcje w łącznie dziesięciu firmach. Przed zwycięstwem ich ojca natomiast nic nie wskazywało na to, by – poza kręgiem rodzinnych firm Trumpów – byli aż tak rozchwytywanymi liderami biznesu.

– Podczas pierwszej kadencji zrobiliśmy wszystko, co możliwe, żeby uniknąć nawet pozorów niestosownego postępowania, a i tak zostaliśmy za to zmiażdżeni – mówił Eric Trump w październiku 2024 r. „New York Timesowi”.

Trumpowie wchodzą coraz mocniej w kryptowaluty

Szczególnie dochodowym obszarem działalności rodziny stały się kryptowaluty. Inwestycje Trumpów w ten sektor nabrały tempa po wyborze Donalda Trumpa na kolejną kadencję.

Eric i Donald Jr. zaczęli intensywnie promować World Liberty Financial i inne przedsięwzięcia w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Skala przychodów szybko zaczęła przewyższać wpływy z tradycyjnych biznesów rodziny. Według obliczeń Reutersa przedsięwzięcia kryptowalutowe przyniosły Trump Organization 2,3 miliarda dol., wielokrotnie więcej niż z tradycyjnych źródeł działalności. Również dla prezydenta Trumpa kryptowaluty stały się jednym z głównych źródeł deklarowanych przez niego dochodów.

Według analiz jego oświadczenia finansowego w 2025 r. Trump wykazał ponad 1,4 miliarda dol. dochodów związanych z kryptowalutami, tokenami cyfrowymi i powiązanymi przedsięwzięciami. Ta sytuacja zwróciła też uwagę ekspertów ds. etyki, którzy wskazują na potencjalny konflikt między prywatnymi interesami finansowymi rodziny prezydenta a rolą administracji w kształtowaniu amerykańskiej polityki dotyczącej kryptowalut.

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Donald Trump Jr. i Eric Trump inwestują w firmy związane z Pentagonem

Synowie prezydenta coraz mocniej angażują się również w technologie obronne – sektor w dużym stopniu zależny od decyzji i pieniędzy rządu federalnego. Poprzez powiązane z nimi fundusze Donald Trump Jr. i Eric Trump zainwestowali w ponad tuzin firm z sektora defense tech oraz innych przedsiębiorstw zabiegających o kontrakty Pentagonu i agencji federalnych.

Jak wynika z analizy „Washington Post”, większość tych inwestycji została dokonana po ponownym wyborze Trumpa na prezydenta. Od czasu wejścia synów Trumpa w te przedsięwzięcia firmy te uzyskały łącznie co najmniej 3,2 mld dol. bezpośrednich zamówień rządowych oraz opcje na kolejne 3,1 mld dol. przyszłych kontraktów. Portfel obejmuje zarówno dużych wykonawców rządowych, takich jak SpaceX i Anduril, jak i mniej znane start-upy rozwijające technologie od dronów po humanoidalne roboty.

Powiązania te wzbudziły zainteresowanie Kongresu. W sierpniu grupa demokratycznych senatorów i kongresmenów zwróciła się do inspektora generalnego Pentagonu o zbadanie kontraktów przyznanych firmom powiązanym inwestycyjnie z Donaldem Jr. i Erikiem.

Jared Kushner i miliardy dolarów z Arabii Saudyjskiej

Z rodziną Trumpów biznesowo pozostaje związany także Jared Kushner, mąż Ivanki Trump. Po odejściu z Białego Domu, gdzie jako doradca prezydenta odgrywał ważną rolę w polityce wobec Bliskiego Wschodu, założył fundusz private equity Affinity Partners. Fundusz pozyskał miliardy dolarów od inwestorów z regionu, w tym 2 mld dol. z saudyjskiego Public Investment Fund. Kushner argumentował, że jego działalność inwestycyjna jest niezależna od wcześniejszej pracy w administracji. Krytycy wskazują natomiast na połączenie jego dawnych relacji dyplomatycznych z późniejszymi relacjami biznesowymi.

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Od zagranicznych projektów nieruchomościowych, przez kryptowaluty i venture capital, po firmy zabiegające o miliardowe kontrakty Pentagonu – biznesowe interesy rodziny Trumpów coraz częściej przecinają się z obszarami, na które wpływ mają decyzje administracji. To przenikanie się dwóch światów – prywatnego biznesu i publicznej władzy – pozostaje źródłem pytań o konflikty interesów i zagraniczne wpływy.