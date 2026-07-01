Analiza najnowszego oświadczenia majątkowego prezydenta USA, które zostało opublikowane 30 czerwca, wskazuje, że obecnie większość dochodów prezydent USA czerpie z aktywów cyfrowych.

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Donald Trump zarobił 635 mln dolarów na sprzedaży tokenów $TRUMP

Z oświadczenia majątkowego za 2025 rok , które Trump złożył w Urzędzie ds. Etyki Rządu (U.S. Office of Government Ethics) wynika, że Trump i jego rodzina uzyskali niemal 800 mln dolarów od World Liberty Financial, firmy z branży kryptowalut, którą współzałożył ze swoimi synami.

Na dochód ten składało się 520 mln dolarów ze sprzedaży tokenów kryptowalutowych oraz ponad 250 mln dolarów pochodzących ze sprzedaży udziałów w kryptowalutowej spółce.

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Trump w oświadczeniu majątkowym wykazał też 635 mln dolarów dochodu ze sprzedaży tokenów $TRUMP – kryptowaluty emitowanej przez prezydenta USA od 17 stycznia 2025 roku .

Na dochody prezydenta złożyło się też 80 mln dolarów przychodu z ugód zawieranych z pozywanymi przez Trumpa koncernami medialnymi oraz 52 mln dolarów przychodu pochodzącego z działania spółki udzielającej licencji na używanie jego marki zagranicznym deweloperom.

W 2025 roku o 15 proc. wzrósł dochód, jaki rodzina Trumpów uzyskuje z należących do niego klubów golfowych i kurortów – przyniosły one nieco ponad 500 mln dolarów . Najbardziej wzrosły dochody z tych klubów i kurortów, w których Trump spędzał najwięcej czasu od momentu, gdy rozpoczął drugą kadencję w Białym Domu.

Rola kryptowalut w finansach rodziny Trumpów gwałtownie wzrosła

Oświadczenie majątkowe Trumpa za 2025 rok pokazuje, jak bardzo wzrosła rola kryptoaktywów, jeśli chodzi o finanse rodziny Trumpów. Z oświadczenia za 2024 rok wynikało, że wówczas na sprzedaży tokenów przez World Liberty Financial Trump i jego rodzina zarobili 57,35 mln dolarów. Obecnie dochód z tego źródła wzrósł więc dziewięciokrotnie.

Reuters szacuje, że rodzina Trumpa wzbogaciła się o co najmniej 2,3 mld dolarów na projektach związanych z kryptowalutami od inauguracji drugiej kadencji w Białym Domu obecnego prezydenta USA.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że w czasie swojej drugiej kadencji Trump zaczął realizować politykę i wdrażać inicjatywy, które branża kryptowalut uznaje za korzystne – poczynając od wprowadzenia federalnych regulacji dotyczących stablecoinów po ograniczenie działań nadzorczych wobec sektora kryptowalut ze strony amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Przedstawicielka biura prasowego Białego Domu Anna Kelly w wydanym oświadczeniu zapewniła, że w działaniach Trumpa i jego rodziny nigdy nie było i nie będzie konfliktu interesów.

„Prezydent Trump dzięki swoim decyzjom uczynił Stany Zjednoczone światową stolicą kryptowalut” – podkreśliła. „Wszystkie działania prezydenta Trumpa i jego administracji są podejmowane w interesie Amerykanów – a tzw. reporterzy, którzy twierdzą inaczej, powielają tę samą , zużytą, fałszywą narrację Partii Demokratycznej i tradycyjnych mediów, która jest forsowana od dekady” – dodała.

Biały Dom informował wcześniej, że przedsięwzięcia biznesowe Trumpa, od momentu, gdy został on prezydentem USA, są nadzorowane przez jego dzieci. Mimo to Trump pozostaje beneficjentem aktywów należących do jego rodziny.

Rzecznik The Trump Organization w wydanym oświadczeniu podkreślił, że „zakres i szczegółowość” złożonego przez Trumpa oświadczenia jest dowodem transparentności Trumpa i jego bliskich w zakresie finansów. „Liczący blisko 1000 stron dokument stanowi jedno z najbardziej kompleksowych oświadczeń majątkowych, jakie kiedykolwiek złożono, i pokazuje poziom przejrzystości finansowej niespotykany dotąd w historii amerykańskiej prezydentury” – czytamy w oświadczeniu.