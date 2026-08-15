Kanał informacyjny i analiz OSINT Exilenova+ opublikował w komunikatorze Telegram zdjęcia i filmy, przedstawiające uderzenia w Samarze.

Reklama Reklama

Centrum rakietowo-kosmiczne Progress – cel o dużym znaczeniu dla Rosji

Według Exilenova+ atak mógł być wymierzony w centrum rakietowo-kosmiczne Progress — przedsiębiorstwo rosyjskiego przemysłu rakietowo-kosmicznego. Zakład ten produkuje rakiety nośne średniej wielkości oraz automatyczne statki kosmiczne. W pobliżu przedsiębiorstwa znajduje się fabryka Awiakor, zajmująca się naprawą i modernizacją rosyjskich samolotów.

W nocy z piątku na sobotę w obwodzie samarskim ogłoszono alarm powietrzny z powodu zagrożenia rakietowego.

Gubernator potwierdza uderzenie na Samarę

Gubernator obwodu samarskiego Wiaczesław Fiedoryszczow potwierdził atak na Samarę, zaznaczając, że celem było „przedsiębiorstwo przemysłowe”. Rosyjski urzędnik nie podał dalszych szczegółów dotyczących tego uderzenia.

Późniejsza analiza OSINT, przeprowadzona przez niezależny kanał Astra, potwierdziła, że w Samarze płonie hala należąca do centrum rakietowo-kosmicznego lub zakładów lotniczych.

Zmasowany nalot dronów na 17 regionów

Rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło, że w nocy z 14 na 15 sierpnia siły obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zniszczyły 598 ukraińskich dronów.

Według informacji rosyjskiego resortu drony zostały zestrzelone nad 17 regionami Federacji Rosyjskiej, w tym m.in. obwodem moskiewskim i Krajem Krasnodarskim, okupowanym Krymem, a także nad Morzem Azowskim i Morzem Czarnym.

Władze ukraińskie nie skomentowały dotychczas najnowszych ataków na terytorium Rosji.