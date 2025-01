Donald Trump zmieni rynek kryptowalut? „Będziemy supermocarstwem bitcoina”

Pod koniec lipca 2024 r. Donald Trump pojawił się na corocznej Konferencji Bitcoina w Nashville w stanie Tennessee. Gdy tylko podszedł do mównicy, powitały go gromkie brawa. Wszystko przez to, że w czasie całej kampanii wyborczej ówczesny kandydat republikanów przedstawiał się jako wielki zwolennik kryptowalut w odróżnieniu od Joe Bidena. – Stany Zjednoczone staną się kryptostolicą świata. Będziemy bitcoinowym supermocarstwem – zapowiedział Trump, czym wywołał aplauz i wiwaty setek zebranych w sali fanów kryptowalut. Niektórzy wstali nawet z miejsc, klaszcząc.