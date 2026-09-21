Historyczna zmiana, zegar już tyka

Jak demografia zmieni naszą gospodarkę?

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Aleksandra Gajewska: Będzie nowa kampania demograficzna rządu, która poprawi PR rodzicielstwa

Migracja nie jest i nie może być zamiennikiem polityki demograficznej i rodzinnej – mówi „Rzeczpospolitej” Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, wiceministra pracy, rodziny i polityki społecznej.

Publikacja: 21.09.2026 04:11

Aleksandra Gajewska

Aleksandra Gajewska

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Michał Kolanko

„Demografia. Gospodarka Pokoleń” to projekt „Rzeczpospolitej”, w którym przyglądamy się, jak demografia zmienia polską gospodarkę. Malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym i starzenie się społeczeństwa będą miały wpływ na rynek pracy, kondycję firm, finanse publiczne, system emerytalny i ochronę zdrowia. „Rzeczpospolita” pyta ekspertów, przedsiębiorców i polityków, co zrobić, by Polska mogła nadal się rozwijać i skutecznie konkurować.

Kryzys demograficzny jest już nie do zatrzymania i państwo może się dziś przygotowywać wyłącznie na jego konsekwencje – zgadza się pani z tą tezą?

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