Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 20 na 21 września:

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Wybory w Rosji: Jedna Rosja Władimira Putina z wynikiem ustalonym przed głosowaniem

Po podliczeniu ponad 79 proc. głosów oddanych w wyborach do Dumy partia Władimira Putina Jedna Rosja (jej przewodniczącym jest były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew) uzyskała 57,69 proc. poparcia. To wynik o którym wiadomo było już przed wyborami – Andrzej Łomanowski na łamach rp.pl pisał w przeddzień głosowania, że Kreml wysłał regionom wskaźniki mówiące o poparciu Jednej Rosji na poziomie ponad 50 proc. przy frekwencji wyborczej wynoszącej nieco ponad 50 proc.

Drugie miejsce w wyborach zajęła Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej z wynikiem 13,96 proc., a trzecie – Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, która miała otrzymać 8,75 proc. głosów. Wynik 7,97 proc. uzyskała partia Nowi Ludzie. Z kolei centrolewicowa Sprawiedliwa Rosja zdobyła 4,98 proc. głosów.

Klęska CDU w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Wstępne końcowe wyniki wyborów do parlamentu kraju związkowego (Landtagu) w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wskazują, że po raz pierwszy w powojennej historii Niemiec chadecy z CDU nie wejdą do lokalnego parlamentu. Współrządząca Niemcami partia kanclerza Friedricha Merza uzyskała 4,9 proc. głosów, co jest jej najgorszym wynikiem w historii wyborów w RFN.

Wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wygrała AfD (38,2 proc.), ale prawdopodobnie rządzić będzie SPD (35,5 proc.) w koalicji z Lewicą (Die Linke) i Zielonymi.

Czytaj więcej Polityka Historyczna klęska CDU. Partia nie przekroczyła progu wyborczego Po raz pierwszy w historii RFN współrządzący obecnie Niemcami chadecy z CDU nie przekroczyli progu wyborczego w wyborach do parlamentu kraju związk...

To kolejne wybory lokalne, po wyborach do Landtagu w Saksonii-Anhalt, w których najlepszy wynik uzyskuje Alternatywa dla Niemiec. Wyborcze porażki CDU osłabiają pozycję kanclerza Merza, który jednak po ogłoszeniu wyników badań exit poll po zakończeniu głosowania w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (te wyniki dawały jeszcze CDU miejsce w Landtagu) zadeklarował, że „chce pchnąć kraj naprzód”, podkreślając, że „muszą zostać przeprowadzone reformy”, co odebrano jako zapowiedź pozostania na stanowisku szefa rządu.

Donald Trump grozi irańskim władzom unicestwieniem. Iran też grozi

W rozmowie telefonicznej z dziennikarzem Fox News Donald Trump stwierdził, że przywódcy Iranu powinni zawrzeć porozumienie z USA, gdyż w przeciwnym razie kraj zostanie zniszczony gospodarczo lub jego przywódcy zostaną unicestwieni. Jednocześnie Trump zadeklarował gotowość do spotkania z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem, który w tym tygodniu przybędzie do USA w związku z sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Tymczasem dowództwo irańskiej armii ostrzegło 20 września, że jakikolwiek nowy atak na cele w Iranie wywoła odwet wymierzony w amerykańskie bazy i inne aktywa USA w regionie Bliskiego Wschodu. Irańska armia ostrzega też, że sojusznicy USA w regionie będą w takim przypadku traktowani przez Teheran jako strony konfliktu. Irańska armia przekazała też, że ma informację o przygotowywanym na Iran ataku. Nie podała jednak żadnych szczegółów.

Teksas: Funkcjonariusz ICE postrzelił mężczyznę

W Austin w Teksasie funkcjonariusz służb imigracyjnych (ICE, Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł) postrzelił mężczyznę, którego stan jest ciężki. Informację o incydencie przekazał burmistrz Austin Kirk Watson.

Watson oświadczył, że jest „zły i wstrząśnięty” strzelaniną, choć „wcale nie jest nią zaskoczony”. Przypomniał przy tym o podobnych incydentach w czasie działań przeciwko imigrantom w innych miastach USA. Okoliczności incydentu w Austin pozostają niejasne.

Kongresmen Partii Demokratycznej z Austin Greg Casar zażądał niezależnego dochodzenia – Wielokrotnie zdarzało się, że funkcjonariusze ICE strzelali do ludzi, a następnie kłamali na temat przebiegu zdarzeń – stwierdził, nawiązując do śmiertelnego postrzelenia Renee Good w Minneapolis na początku roku. – Widzimy te kłamstwa na własne oczy. Będziemy domagać się prawdy, przejrzystości i wyciągnięcia konsekwencji – zapowiedział.