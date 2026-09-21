W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Iran stawia warunki USA. W grze ropa i Cieśnina Ormuz

Iran, za pośrednictwem Kataru, przekazał Stanom Zjednoczonym warunki zakończenia wojny, poinformował irański szef ds. bezpieczeństwa Mohsen Rezaei w rozmowie z Al Jazeerą. Teheran domaga się wstrzymania działań zbrojnych na wszystkich frontach, w tym zakończenia konfliktu między Arabią Saudyjską a Jemenem, odblokowania irańskich środków finansowych oraz zniesienia blokady morskiej. Stany Zjednoczone nie odniosły się dotąd bezpośrednio do propozycji Iranu. Według amerykańskiego dowództwa argument Teheranu dotyczący znaczenia Cieśniny Ormuz traci na sile wraz ze wzrostem eksportu ropy odbywającego się pod ochroną amerykańskiej marynarki wojennej.

Niepokój utrzymuje się jednak także wokół Cieśniny Bab al-Mandab. Walki jemeńskich wojsk z Huti doprowadziły do wzrostu stawek ubezpieczeniowych dla statków, a atak na infrastrukturę Saudi Aramco rodzi pytania o bezpieczeństwo saudyjskiej infrastruktury energetycznej. To istotne również dla Polski, ponieważ Saudi Aramco odpowiada za około 40 proc. zapotrzebowania Grupy Orlen na ropę.

Demografia zmienia polską gospodarkę. Firmy stawiają na automatyzację

„Rzeczpospolita” rozpoczyna projekt „Demografia. Gospodarka pokoleń”, poświęcony wpływowi zmian demograficznych na gospodarkę i społeczeństwo. Skala wyzwań jest coraz większa. Ponad trzy czwarte przedsiębiorców zalicza negatywne skutki zmian demograficznych do najważniejszych problemów, wskazując między innymi na niedobór pracowników o specjalistycznych kompetencjach, starzenie się załóg oraz trudności z rekrutacją.

Firmy próbują dostosować się do tych zmian przede wszystkim poprzez automatyzację. Takie rozwiązania wdraża 75 proc. przedsiębiorstw. Coraz częściej pracowników wspierają lub zastępują automaty, roboty oraz narzędzia sztucznej inteligencji. Automatyzacja może częściowo ograniczać skutki kurczących się zasobów pracy, ale nie rozwiązuje problemu niskiej dzietności. Jak wskazuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Leszek Kąsek, ekonomista ING Banku, Polska potrzebuje odbudowy wskaźnika dzietności. Oznacza to konieczność stworzenia pozytywnej mody na posiadanie dzieci i długofalowej polityki odpowiadającej na wyzwania demograficzne.

Moody’s obniża rating Polski. Agencja wskazuje na finanse publiczne

Agencja Moody’s po raz pierwszy od blisko 24 lat obniżyła rating Polski – z poziomu A2 do A3. Jednocześnie zmieniła perspektywę ratingu z negatywnej na stabilną. Według Ministerstwa Finansów decyzja odzwierciedla oczekiwania agencji dotyczące trwałego pogorszenia siły fiskalnej Polski.

Decyzja Moody’s pojawia się w czasie, gdy sytuacja finansów publicznych pozostaje jednym z kluczowych wyzwań polskiej gospodarki. Wysokie wydatki publiczne, rosnący dług oraz koszty jego obsługi są istotnymi elementami oceny kondycji fiskalnej państwa.

USA i Dania porozumiały się ws. Grenlandii

Stany Zjednoczone i Dania osiągnęły porozumienie dotyczące zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej na Grenlandii. Według władz duńskich i grenlandzkich umowa ma dotyczyć wyłącznie kwestii bezpieczeństwa i nie stanowić zagrożenia dla suwerenności wyspy. Porozumienie ma zostać podpisane podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w przyszłym tygodniu. Zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej wpisuje się w rosnące znaczenie Grenlandii z punktu widzenia bezpieczeństwa i strategicznego położenia na północnym Atlantyku. Grenlandia pozostaje również ważna w kontekście surowców i przyszłych inwestycji. W tle relacji USA, Danii i Grenlandii znajduje się więc zarówno bezpieczeństwo, jak i znaczenie gospodarcze oraz geopolityczne wyspy.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.