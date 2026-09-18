Biały Dom, nie mogąc doczekać się końca wojny Rosji z Ukrainą, proponuje Kremlowi zawarcie transakcji biznesowych, korzystnych dla obu gospodarek.. Pisze o tym „The New York Times” (NYT), powołując się na źródła.

Reklama Reklama

Dziennik przypomina, że wcześniej stanowisko Waszyngtonu było odwrotne i zakładało przywrócenie więzi gospodarczych jedynie jako „nagrodę” za zaprzestanie działań wojennych. Teraz według amerykańskiego urzędnika rozmawiającego z gazetą możliwe są projekty gospodarcze przed zakończeniem wojny, które pokazałyby powagę amerykańskich zamiarów „zresetowania” stosunków z Moskwą.

Dodatkowe zachęty dla Kremla

Urzędnik amerykańskiej administracji wyjaśnił, że Waszyngton chce stworzyć dodatkowe zachęty, aby przekonać rosyjskie elity do dążenia do pokoju. Osiągnięcie porozumień biznesowych przed zakończeniem wojny mogłoby pomóc przekonać antyamerykańskie jastrzębie zgromadzone wokół rosyjskiego dyktatora, że prezydent USA jest naprawdę zaangażowany w budowanie nowych stosunków z Rosją, powiedział urzędnik.

Zespół Trumpa prawdopodobnie zmienił kurs w poszukiwaniu nowych pomysłów na zakończenie wojny po tym, jak negocjacje w sprawie ewentualnego wycofania wojsk ukraińskich z kontrolowanej przez Kijów części Donbasu utknęły w ślepym zaułku, zauważa NYT.

Trump także słownie dopieszcza Kreml, nazywając np. potencjał gospodarczy Rosji „ogromnym”. NYT przypomina też inną wypowiedź amerykańskiego prezydenta: „Chcą robić interesy. Ale nie zrobią tego, dopóki nie rozwiążemy wojny” – powiedział Trump przed spotkaniem z Putinem na Alasce w zeszłym roku.

Wszystko wskazuje jednak na to, że Stany Zjednoczone „rozważają możliwość większych ustępstw wobec Rosji” – mówi Balazs Jarabik, były dyplomata UE w Kijowie, obecnie pracujący dla agencji analiz politycznych R. Politik. Jego zdaniem Waszyngton pokazuje teraz, że niektóre porozumienia mogą zostać zrealizowane, jeśli Moskwa okaże powściągliwość na Ukrainie. „Waszyngton wcześniej odmawiał podpisania takich porozumień, do czasu ustalenia zawieszenia broni” – zauważył.

W jakich obszarach mogą współpracować USA z Rosją?

Nie jest jasne, o jakie umowy konkretnie chodzi. Jurij Uszakow, doradca rosyjskiego dyktatora, powiedział po spotkaniu ze specjalnymi wysłannikami Trumpa Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, że „szczegółowo omówiono kwestie gospodarcze i możliwe duże, wzajemnie korzystne rosyjsko-amerykańskie projekty”.

Można jedynie domniemywać, że chodzi m.in. o wydobycie ropy i gazu w rosyjskiej Arktyce. Stanęło ono całkowicie po wprowadzeniu sankcji Zachodu. Rosnieft i Gazprom, które jako jedyne mają licencje na wydobycie ropy i gazu z podmorskich złóż Oceanu Lodowatego, są całkowicie uzależnione od zachodnich technologii i urządzeń do wierceń podmorskich w dnie mórz arktycznych.

Władze wyspy Sachalin, na której działał Exxon Mobil, utraciły główne źródło dochodów i wiele razy apelowały do Moskwy o pomoc. Po wycofaniu się ze współpracy takich koncernów jak Exxon Mobil, Shell czy BP, wydobycie spadło niemal do zera.