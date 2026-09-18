Jerzy Stuhr w filmie Krzysztofa Kieślowskiego, który został wybrany najlepszym polskim filmem w historii przez użytkowników serwisu Letterboxd
Letterboxd to internetowy serwis społecznościowy i aplikacja mobilna dla miłośników kina. Serwis założony został w 2011 r. przez Matthew Buchanana i Karla von Randow. Letterboxd umożliwia użytkownikom m.in. ocenianie filmów, pisanie recenzji, tworzenie i udostępnianie list filmów i dziennika seansów czy obserwowanie profili innych osób.
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Letterboxd opublikował swoją listę 100 najlepszych polskich filmów 26 maja 2026 r. Ranking klasyfikuje polskie filmy fabularne pełnometrażowe według średniej ocen użytkowników.
Filmy ujęte na liście musiały spełniać wszystkie poniższe warunki:
Lista stworzona przez Letterboxd nie obejmuje:
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Najlepszym polskim filmem według użytkowników Letterboxd okazał się „Amator” z 1979 r. w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego z Jerzym Stuhrem w roli głównej. Film opowiada o Filipie Moszu, młodym zaopatrzeniowcu w zakładzie przemysłowym. Mężczyzna kupuje amatorską kamerę filmową, aby uwiecznić narodziny oraz pierwsze lata życia swojej córki. Wkrótce z zakładu pracy otrzymuje propozycję nakręcenia filmu.
„Jego horyzonty poszerzają się, gdy wraz ze swoimi pierwszymi dziełami zostaje wysłany na regionalne festiwale filmowe, jednak skupienie się na tworzeniu filmów prowadzi również do konfliktów rodzinnych i dylematów filozoficznych” – zauważa w swoim opisie produkcji serwis Letterboxd.
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Drugie miejsce w zestawieniu przygotowanym przez serwis zajął „Krótki film o zabijaniu” z 1988 r. w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Film opowiada o zdesperowanym młodzieńcu Jacku (Mirosław Baka), który zabija taksówkarza. Obrony mordercy podejmuje się młody adwokat Piotr (Krzysztof Globisz).
Pierwszą trójkę rankingu zamyka natomiast „Kanał” z 1957 r. w reżyserii Andrzeja Wajdy. Film poświęcony powstaniu warszawskiemu oparty został na opowiadaniu „Kanał” Jerzego Stefana Stawińskiego. Ukazuje jeden z końcowych epizodów powstania na Mokotowie i w Śródmieściu.
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Oto pierwsza dziesiątka najlepszych polskich filmów według Letterboxd:
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