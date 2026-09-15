9.00 rano, czyli godzina premiery to czas, kiedy w wielu szkołach zaczyna się druga lekcja. Jeśli jednak uczniowie mają oglądać serial – powinni też zapoznać się z oryginałem, by na maturze w sytuacji, gdy wśród tematów zdarzy się „Lalka”, po obejrzeniu serialu spokojnie zdać egzamin dojrzałości. Także ten czytelniczy.

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„Lalka”, czyli reinterpretacja Wokulskiego i Łęckiej

– Cokolwiek sądzić o naszej reinterpretacji oryginału, uważam, że jesteśmy bardzo blisko Prusa. Ale Prusa nie tylko z „Lalki”, lecz z jego felietonów i kronik, gdzie jest ironiczny i złośliwy – powiedział „Rzeczpospolitej” Paweł Demirski, scenarzysta. Wydaje mi się, że zlokalizowaliśmy rdzeń „Lalki”. Poza tym scenariusz jest oparty na bardzo silnych bitach powieści, które wszyscy znają. Czyli srebrny serwis, który jest zastawiony, śniadanie u Zasławskiej, pociąg, Wokulski uczy się angielskiego, licytacja kamienicy.

W rolach Łęckiej występuje Sandra Drzymalska, zaś Wokulskiego – Tomasz Schuchardt. Łęckiego gra Jacek Braciak, Krzeszowskiego – Piotr Adamczyk, Rzeckiego – Dariusz Chojnacki.

Zainteresowanie serialem według scenariusza Jagody Dutkiewicz, Pawła Demirskiego i Pawła Maślony, również reżysera, jest ogromne nie tylko w Polsce, także na świecie.

Świadczy o tym m.in. zapowiedź „New York Timesa”, który nie ograniczył swojej publikacji do rozmów z reżyserem Pawłem Maśloną i Sandrą Drzymalską, grającą Łęcką, lecz przedstawił też „Lalkę” na tle naszej historii, czyli zaborów oraz rosnącej roli Polski po wejściu do UE i NATO.

„Lalka” i „Bridgertonowie”

Cytowana przez „NYT” Katarzyna Zechenter, wykładowczyni University College London, zauważa, że w dekadach po II wojnie światowej – gdy Polska znajdowała się pod rządami komunistycznymi – polska literatura była za granicą niedoceniana i rzadko tłumaczona.

Jednak – jak dodała – sytuacja ta ulega zmianie. „Polska staje się ważnym społeczeństwem w Europie Środkowej” – stwierdziła Zechenter, odnosząc się zarówno do sfery politycznej, jak i kulturowej. „Dlatego twórczość Prusa nabiera dziś sensu”.

Popularność kostiumowej „Lalki” – porównywanej do najważniejszych seriali kostiumowych „Bridgertonowie” i „Pozłacany wiek”, może to, zdaniem „NYT”, potwierdzić. Z tym większym zainteresowaniem będziemy śledzić publikacje, światowe recenzje i publikację danych o oglądalności, która zobiektywizuje siłą rzeczy nasze subiektywne, polskie oceny. „Czy polska epopeja może stać się kolejnym światowym hitem wśród seriali kostiumowych?” – pyta recenzentka globalnego dziennika.