Władze liczą na to, że zadziała strategia grywalizacji – wykorzystująca system punktowy do podtrzymywania nawyku w zamian za skromną nagrodę. W połączeniu z poczuciem społecznego zaangażowania grywalizacja pomoże przywrócić zwyczaj czytania, który jest szybko wypierany przez „ogłupiające zjawisko kompulsywnego śledzenia w sieci negatywnych wiadomości” („doomscrolling”). 

– Czytanie dłuższych tekstów wzmacnia koncentrację, umiejętność krytycznego myślenia i wyobraźnię – stwierdziła Melissa Tam, szefowa rady zarządzającej singapurskimi bibliotekami. – Docelowo chcemy widzieć naród czytelników, którzy są ciekawi świata, refleksyjni, potrafią dokonywać świadomych wyborów i są przygotowani do funkcjonowania w coraz bardziej złożonej rzeczywistości.

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Dania znosi VAT na książki, by ratować czytelnictwo
Za granicą
Dania znosi VAT na książki, by ratować czytelnictwo

Program rządu nie przyniesie „molom książkowym” bogactwa. Aby zarobić jednego dolara singapurskiego (równowartość ok. 3 złotych), trzeba czytać przez 50 dni. Dziennie można zarejestrować tylko jedną sesję.

Singapur płaci za czytanie książek. Program ma trwać pięć lat

Singapur ogłosił program w czasie, gdy na całym świecie skraca się czas koncentracji uwagi, a nawyk czytania zanika – podkreślił CNN. Edukatorzy zmagają się ze zjawiskiem określanym jako „brain rot” (gnicia mózgu – red.) – postrzeganym jako pogorszenie zdolności poznawczych wskutek nadmiernego przyswajania płytkich treści w internecie.

– Dla osoby, która dużo czyta, 15 minut (na czytanie dziennie) może wydawać się bardzo krótkim czasem, ale uważam, że to idealny kompromis – powiedziała CNN Loh Chin Ee, która zajmuje się badaniem nawyków czytelniczych w Narodowym Instytucie Edukacji.

50 dni czytania za jednego dolara. Nowy program w Singapurze

Choć Singapur utrzymuje się w światowej czołówce pod względem wyników w czytelnictwie, istnieją obawy, że uczniowie tracą zapał do czytania w miarę przechodzenia do kolejnych klas i przygotowań do ważnych egzaminów.

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Maria Deskur: Czytelnictwo na dnie. Czytamy coraz mniej i widać już problemy
Publicystyka
Maria Deskur: Czytelnictwo na dnie. Czytamy coraz mniej i widać już problemy

32-letni analityk Isaac Neo uświadomił sobie, że od rozpoczęcia kariery zawodowej nie sięgnął po książkę. Jego zdaniem proces zaczyna się w szkole średniej. – Zaczynasz czytać tylko to, co jest wymagane na egzaminach. I powoli zatracasz nawyk czytania dla przyjemności – powiedział.

Czas pokaże, czy drobne nagrody pieniężne zdołają wygrać z dopaminą napędzaną przez algorytmy serwisów społecznościowych. W kraju, który odniósł sukces dzięki ogólnokrajowym kampaniom – od dbałości o czystość przestrzeni publicznej po promowanie uprzejmości - delikatna zachęta i niewielka nagroda mogą okazać się wystarczające, by skłonić ludzi do zmiany postępowania – ocenił CNN. 