Rząd Singapuru ogłosił plan podniesienia rocznych wynagrodzeń dla ministrów oraz kluczowych urzędników państwowych. Jak podaje serwis BBC, najwięcej zyska premier Lawrence Wong, którego roczny pakiet płacowy wzrośnie o 1,4 mln dol. singapurskich (ok. 1,1 mln dol. amerykańskich).

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Zarobki premiera Singapuru

Oznacza to skok jego dotychczasowej pensji wynoszącej 2,2 mln dol. singapurskich do poziomu 3,6 mln (ok. 2,8 mln dol. amerykańskich), czyli wzrost o ponad 60 proc.. Wong zadeklarował, że kwotę wynikającą z podwyżki w całości przekaże na cele charytatywne w ciągu najbliższych pięciu lat, powielając gest swojego poprzednika Lee Hsien Loonga z 2007 r..

Jak zarabiają światowi przywódcy? Porównanie pensji

Dane opublikowane przez BBC wskazują na znaczące dysproporcje w zarobkach polityków dzielące Singapur od reszty świata. Drugi w międzynarodowym zestawieniu szef władz Hongkongu John Lee zarabia około 719 tys. dol. amerykańskich rocznie, a prezydent Szwajcarii Guy Parmelin – 606 tys. dol. amerykańskich.

Dla porównania, prezydent USA Donald Trump pobiera 400 tys. dol., zaś premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham 230 tys. dol. rocznie. Tymczasem mediana miesięcznego dochodu w Singapurze wynosi 5775 dol. singapurskich.

Dlaczego politycy w Singapurze zarabiają miliony?

Przedstawiciele rządu argumentują, że wysokie uposażenia są niezbędne do przyciągnięcia do służby publicznej wybitnych specjalistów z sektora prywatnego oraz wyższego szczebla administracji. Premier Wong w wypowiedzi cytowanej przez BBC podkreślił, że bez odpowiednich stawek trudniej przekonać liderów biznesu do porzucenia dotychczasowych karier i zbudowania najsilniejszego możliwego zespołu dla kraju.

Podstawowe wynagrodzenie ministra ma wzrosnąć z 1,1 mln do 1,2 mln dol. singapurskich, a docelowo – dzięki premiom uzależnionym od wyników – osiągnąć średnio 1,35 mln. Do wskaźników wpływających na wysokość dodatków należą stopa bezrobocia, wzrost PKB oraz dynamika dochodów mieszkańców. Władze wskazują również, że wysokie płace zapobiegają korupcji, co potwierdzają czołowe pozycje Singapuru w Indeksie Percepcji Korupcji organizacji Transparency International.

„Oderwani od rzeczywistości”. Podwyżki dla polityków wywołały oburzenie

Mimo argumentacji rządu decyzja wywołała oburzenie opinii publicznej. Jak wskazuje BBC, w sieci dominują komentarze określające ruch władz jako „oderwany od rzeczywistości”. Obywatele zwracają uwagę na rosnącą inflację, trudności świeżych absolwentów ze znalezieniem pracy oraz falę zwolnień – w ostatnim kwartale poziom redukcji etatów osiągnął w Singapurze najwyższy poziom od ponad pięciu lat. Nieliczni obrońcy decyzji wskazują jednak, że zarządzanie państwem wymaga zaangażowania najlepszych ekspertów.