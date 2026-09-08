O przedłużeniu aresztu do 15 grudnia br. poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie sędzia Marta Śmiech. Na podstawie zgromadzonych dowodów - jak wyjaśniła - istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu przez Elnura A.

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- Jest dużo dowodów o charakterze nieosobowym, m.in. protokoły oględzin, zapisy z monitoringów, analiza danych telekomunikacyjnych. Prokurator oczekuje jeszcze na specjalistyczne opinie z zakresu badania broni, genetyczne i daktyloskopijne - powiedziała rzecznik.

We wtorek sąd przychylił się do wniosku prokuratury, która potrzebę stosowania dalszego aresztu argumentowała zagrożeniem surową karą, obawą matactwa i obawą ukrycia się lub ucieczki podejrzanego.

- Nie ma on stałego miejsca pobytu w Polsce, nie ma żadnych związków z Polską, jak również ustalono, że przed zatrzymaniem posługiwał się różnymi tożsamościami - wyjaśniła sędzia.

Decyzja sądu jest nieprawomocna. Stronom przysługuje złożenie zażalenia.

To niejedyne zabójstwo. Gruzin usłyszał nowy zarzut

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr A. Skiba poinformował PAP, że Elnur A. usłyszał ostatnio również zarzut dokonania zabójstwa w innym śledztwie. Chodzi o zabicie obywatela Gruzji na warszawskiej Woli w marcu 2022 r.

- Potwierdzamy, że jest to ten sam mężczyzna, który jest podejrzany o zabójstwo rosyjskiego artysty w czerwcu w Białej Podlaskiej. Czynności procesowe były prowadzone z podejrzanym po wyrażeniu zgody przez Lubelski Zamiejscowy Wydział PZ PK na doprowadzenie do Warszawy - wyjaśnił rzecznik.

W tym śledztwie Elnur A. również jest tymczasowo aresztowany. Więcej informacji śledczy nie ujawniają.

44-letni Rosjanin wyśmiewał Putina. Zginął z rąk Gruzina

Do zabójstwa Rosjanina doszło 15 czerwca br. na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, zabójca podszedł do niego i oddał jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (głowy, klatki piersiowej oraz pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

Zastrzelony mężczyzna to 44-letni obywatel Federacji Rosyjskiej, artysta, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki. Jako karykaturzysta i satyryk krytykował i wyśmiewał Władimira Putina, ale też Aleksandra Łukaszenkę i Ramzana Kadyrowa. Naprawdę nazywał się Robert Kuzowkow. Do Polski przeniósł się w 2021 r. Twierdził, że groziły mu prześladowania polityczne. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych gen. Radosław Kujawa wyjaśniał, że służby ostrzegały Rosjanina o niebezpieczeństwie, ale on nie chciał ochrony, której udziela się na wniosek danej osoby.

Podejrzanego Elnura A. policja zatrzymała kilka dni po zabójstwie w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą. Mężczyzna posługuje się paszportem wydanym na 36-letniego obywatela Gruzji. Według policji raczej działał sam, choć śledczy sprawdzają wszystkie okoliczności tej sprawy, m.in. czy ktoś mu pomagał w zorganizowaniu zamachu, a potem w ucieczce z miejsca zdarzenia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi lubelski wydział Prokuratury Krajowej, który przedstawił mu zarzut zabicia obywatela Federacji Rosyjskiej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Donald Tusk: Gruzin mógł działać na zlecenie

Premier Donald Tusk podkreślał, że "istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy". Zaznaczył, że byłby to pierwszy taki przypadek w Polsce, gdyby potwierdziła się hipoteza, że zabójstwa dokonano na zlecenie polityczne obcego państwa.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podał z kolei, że w sprawie zabójstwa intensywnie badany będzie wątek udziału obcych służb.