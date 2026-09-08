Łotewska straż graniczna i funkcjonariusze policji zatrzymali w okręgu Jekabpils na południu kraju obywatela Polski, który przewoził nielegalnych imigrantów – poinformowała we wtorek agencja LETA.

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LETA podała, że w gminie Abelu policja zatrzymała samochód marki Mercedes-Benz, którym kierował obywatel Polski. Gdy pojazd się zatrzymał, kilka osób wyskoczyło z niego i uciekło do lasu. Rozpoczęto akcję poszukiwawczą z udziałem policyjnego psa i drona.

Polak zatrzymany na Łotwie. Ucieczka migrantów i deportacja na Białoruś

Uważa się, że przemytnik przewoził sześć osób, ale odnaleziono i zatrzymano tylko trzy z nich. Wcześniej osoby te nielegalnie wjechały na terytorium Łotwy z Białorusi, nie mając paszportów, wiz ani zezwoleń na pobyt. Trzy zatrzymane osoby zostały odesłane na Białoruś. Wobec przemytnika wszczęto postępowanie karne.

Jak podaje LETA, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wschodniej granicy Łotwy 11 sierpnia rozpoczęto operację „Vilkatis” (Wilkołak), której celem jest ograniczenie liczby nielegalnych przekroczeń granicy we wschodniej Łotwie oraz zapobieganie takim incydentom w przyszłości. W tym roku łotewska straż graniczna wszczęła 140 postępowań karnych przeciwko 108 osobom w związku z nielegalnym przewozem migrantów lub ułatwianiem im nielegalnego pobytu na Łotwie.