Podczas zatrzymania samochodu, prowadzonego przez Polaka, sześć osób miało uciec do lasu
Łotewska straż graniczna i funkcjonariusze policji zatrzymali w okręgu Jekabpils na południu kraju obywatela Polski, który przewoził nielegalnych imigrantów – poinformowała we wtorek agencja LETA.
LETA podała, że w gminie Abelu policja zatrzymała samochód marki Mercedes-Benz, którym kierował obywatel Polski. Gdy pojazd się zatrzymał, kilka osób wyskoczyło z niego i uciekło do lasu. Rozpoczęto akcję poszukiwawczą z udziałem policyjnego psa i drona.
Uważa się, że przemytnik przewoził sześć osób, ale odnaleziono i zatrzymano tylko trzy z nich. Wcześniej osoby te nielegalnie wjechały na terytorium Łotwy z Białorusi, nie mając paszportów, wiz ani zezwoleń na pobyt. Trzy zatrzymane osoby zostały odesłane na Białoruś. Wobec przemytnika wszczęto postępowanie karne.
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Jak podaje LETA, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wschodniej granicy Łotwy 11 sierpnia rozpoczęto operację „Vilkatis” (Wilkołak), której celem jest ograniczenie liczby nielegalnych przekroczeń granicy we wschodniej Łotwie oraz zapobieganie takim incydentom w przyszłości. W tym roku łotewska straż graniczna wszczęła 140 postępowań karnych przeciwko 108 osobom w związku z nielegalnym przewozem migrantów lub ułatwianiem im nielegalnego pobytu na Łotwie.
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