Kair
Według państwowego dziennika „Al-Ahram” oskarżeni należeli do zorganizowanej grupy przestępczej, która sprowadzała z zagranicy surowce wykorzystywane do produkcji narkotyków z zamiarem ich sprzedaży. W toku postępowania władze skonfiskowały ponad 750 kilogramów narkotyków i surowców służących do ich produkcji. Śledczy znaleźli także nielegalną broń palną i amunicję.
39-letnia Khalifa znana jest z prowadzenia programu „Mission Impossible”, poświęconego przestępczości i bezpieczeństwu. Prowadziła również klinikę chirurgii kosmetycznej oraz firmę zajmującą się organizacją wydarzeń. Zgromadziła ponad dwa miliony obserwujących na Instagramie.
Jak podała państwowa gazeta „Achbar al-Jaum”, podczas posiedzenia sądu we wrześniu prezenterka zeznała, że nigdy nie widziała jakichkolwiek narkotyków, zanim nie sfotografowano jej z nimi w siedzibie egipskich służb antynarkotykowych. W śledztwie zapewniała również, że nigdy nie zapaliła nawet papierosa.
Wyroki śmierci zostały po raz pierwszy ogłoszone w tej sprawie miesiąc wcześniej. Sąd następnie zwrócił się do wielkiego muftiego Egiptu o opinię religijną, co jest wymaganym przez prawo elementem postępowania w sprawach, w których może zostać orzeczona kara śmierci. Opinia muftiego, który oficjalnie interpretuje prawo muzułmańskie na potrzeby instytucji państwa i osób prywatnych, nie jest dla sądu wiążąca.
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Po jej uzyskaniu sąd zatwierdził wyroki. Orzeczenie może zostać zaskarżone. Adwokat Khalify zapowiedział odwołanie od kary śmierci.
Egipskie prawo przewiduje karę śmierci m.in. za handel narkotykami, terroryzm i zabójstwo z premedytacją. Według raportu Amnesty International w 2025 r. w Egipcie zostały wydane 492 wyroki śmierci, a 23 osoby zostaną stracone.
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