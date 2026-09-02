W rejonie głównego dworca kolejowego w Augsburgu trwa duża akcja policji po eksplozji nieznanego przedmiotu. Do wybuchu doszło w jednym z budynków. Jak podaje niemiecka policja, w wyniku eksplozji ruch drogowy i komunikacja publiczna w okolicy są utrudnione.

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Eksplozja w Augsburgu. Dworzec i pierwszy peron zamknięte

Według informacji przekazanych przez policję niemieckiemu dziennikowi „Bild” dwie osoby odniosły lekkie obrażenia spowodowane falą uderzeniową. Eksplozja uszkodziła również szyby w budynku.

Na miejscu pracują eksperci ds. materiałów wybuchowych z Bawarskiego Krajowego Urzędu Kryminalnego.

Jak wynika z informacji policji, zamknięty został budynek dworca oraz tor nr 1. Ruch kolejowy jest jednak prowadzony po pozostałych torach. Służby nadal ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Na tym etapie nie jest jasne, co doprowadziło do wybuchu.

Policja zamknęła ulice w rejonie dworca. Utrudnienia dla komunikacji miejskiej

Akcja policji wpływa również na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Utrudnienia dotyczą wszystkich przewoźników obsługujących główny dworzec.

Utrudnienia dotyczą także ruchu drogowego. Policja poinformowała w serwisie X, że ze względu na trwającą akcję zamknięte są kolejne drogi w rejonie głównego dworca.