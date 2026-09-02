Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują niże znad północnej części kontynentu, wpływ wyżu ogranicza się głównie do zachodniej i częściowo centralnej Europy. Polska znajduje się pomiędzy dwoma układami barycznymi: rozległym układem niżowym znad Skandynawii oraz klinem wyżowym, rozciągającym się od Atlantyku po Morze Czarne. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie, na południe kraju nieco cieplejsze.

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Środa, 2 września z umiarkowanymi temperaturami. Możliwy przelotny deszcz, a lokalnie też burze

W środę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami, głównie na północy i południowym wschodzie, duże i wtedy miejscami przelotny deszcz. Na północy, wschodzie oraz południowym wschodzie lokalnie możliwe burze, w ich trakcie prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 18 st. C na Suwalszczyźnie i 19 st. C, 20 st. C na północy, około 22 st. C w centrum do 24 st. C, 25 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem chwilami dość silny, z kierunków zachodnich. W czasie burz, szczególnie na wybrzeżu, wiatr w porywach do 55 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na północy, we wschodniej połowie kraju, a szczególnie początkowo na południu, miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie na wschodzie i południowym wschodzie mgły ograniczające widzialność do ok. 300 m.

Temperatura minimalna od 10 st. C do 14 st. C; chłodniej tylko w kotlinach karpackich, około 9 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, na ogół zachodni i południowo-zachodni.

W czwartek, 3 września ochłodzenie. Rano możliwe mgły

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na Pomorzu również lokalnie burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do około 15 mm. Rano na wschodzie i południowym wschodzie lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski od 20 st. C do 23 st. C, tylko nad morzem, na Podhalu oraz Suwalszczyźnie około 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem dość silny, zachodni. W czasie burz na wybrzeżu porywy wiatru do 55 km/h.

W kolejnych dniach, jak wynika z prognozy IMGW, w całej Polsce należy spodziewać się większych opadów deszczu, zwłaszcza miejscami na północy i północnym-zachodzie.

Pogoda w Warszawie. Na termometrach maksymalnie 22 st. C

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia. W środę w Warszawie zachmurzenie na ogół umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i wtedy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr na ogół słaby, chwilami umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie przeważnie duże, nad ranem większe przejaśnienia. Po północy lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna 13 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.