Według gazety, coraz częściej zdarza się, że Ukraińcy po kilku tygodniach po przybyciu do Polski dowiadują się, że ich ochrona tymczasowa straciła ważność. „Przepisy nie zobowiązują strażników granicznych do informowania obywateli, czy zostali zakwalifikowani jako turyści, czy jako uchodźcy. W ostatnim czasie coraz częściej przyznają im status turysty” – czytamy.

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Migranci po opuszczeniu Polski na więcej niż 30 dni tracą ochronę. Według publikacji, Ukraińcy wracający do Polski przed upływem tego terminu coraz częściej kwalifikowani są jako turyści. Zastrzegający sobie anonimowość rozmówca „GW”, przedstawiony jako „działacz jednej z organizacji”, powiedział, że tendencja została zauważona po tym, jak pod koniec sierpnia 2025 r. prezydent Karol Nawrocki zawetował specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy.

Ukraińcy kwalifikowani jako turyści, nie uchodźcy wojenni. HFPC podała liczby

Cytowana w tekście „GW” Helsińska Fundacja Praw Człowieka podała, że wyraźną zmianę w statystykach rejestracji wjazdu Ukraińców do Polski odnotowano w marcu 2026 r., choć dwa miesiące wcześniej widać już było trend. „W niektórych placówkach Straży Granicznej w okresie od marca do czerwca 2026 r. liczba wjazdów, których cel został zakwalifikowany jako ewakuacja/ochrona czasowa, radykalnie zmalała” – oświadczyła HFPC.

Według niej na przejściu w Medyce w styczniu i lutym jako uchodźców zarejestrowano 9 tys. osób, zaś w kolejnych miesiącach mniej: w marcu 1814, w kwietniu 82, w maju 94 i w czerwcu 359. Podobnie ma być m.in. w Korczowej, Hrubieszowie i Dorohusku, zaś wyjątek ma stanowić placówka SG w Hrebennem. W artykule „GW” zastrzeżono, że brak oficjalnych statystyk podających, ilu osób dotyczy zmiana statusu z „uchodźcy” na „turystę”.

Status uchodźcy sprawia, że migrant może starać się o ochronę tymczasową, PESEL UKR i związane z tym przywileje. Jak czytamy w publikacji, Straż Graniczna w odpowiedzi na uwagi HFPC zaznaczyła, że obywatele Ukrainy, którzy uważają, że zostali błędnie zakwalifikowani, mają prawo złożyć odwołanie od decyzji, zwracając się w tej sprawie do placówki SG, rejestrującej ich wjazd.

Na rozpatrzenie odwołania jest 30 dni, tyle samo, ile jest na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL ze statusem UKR. Sprawą zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich.