Wypoczynek w popularnym greckim kurorcie Platanias niedaleko Chanii zakończył się dramatem dla polskiej rodziny. 11-letnia dziewczynka straciła życie po tym, jak odnaleziono ją nieprzytomną w obiekcie basenowym na terenie hotelu.

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Śmierć 11-letniej Polki w Grecji. Śledztwo na Krecie

Grecki portal News247 podaje, że zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło w niedzielne popołudnie. Na miejsce incydentu niezwłocznie skierowano służby ratunkowe EKAV oraz personel medyczny. W akcję zaangażowali się trzej lekarze z pobliskiej prywatnej placówki medycznej współpracującej z kompleksem hotelowym, a także pielęgniarka.

Ponieważ dziecko nie dawało oznak życia, medycy bezzwłocznie rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Równolegle podjęto decyzję o natychmiastowym przewiezieniu poszkodowanej do Szpitala Ogólnego w Chanii.

Wypadek w Grecji. Eskorta policji i walka o życie

Jak wynika z relacji News247, radiowóz greckiej policji eskortował ambulans, aby maksymalnie skrócić czas dotarcia do placówki medycznej. Działania reanimacyjne kontynuowano bez przerwy podczas całego przejazdu.

Po przybyciu do szpitala zespół medyczny kontynuował intensywne zabiegi z wykorzystaniem pełnego zaplecza technicznego. Niestety, mimo podjęcia wszelkich prób, życia 11-latki nie udało się uratować.

Kim jest ofiara wypadku?

Informację o narodowości zmarłego dziecka doprecyzował serwis Super Express, wskazując, że ofiarą jest 11-letnia obywatelka Polski, która spędzała w Grecji urlop w towarzystwie rodziców. Portal, powołując się na greckie media, zaznaczył, że stan dziecka po przybyciu do placówki medycznej był krytyczny.

Obecnie greckie organy ścigania – policja oraz prokuratura – prowadzą szczegółowe czynności wyjaśniające. Jak podaje Super Express, celem śledztwa jest dokładne zrekonstruowanie przebiegu wydarzeń bezpośrednio przed odnalezieniem dziecka pod wodą. Kluczowe dla sprawy pozostaje ustalenie przyczyny, dla której 11-latka znalazła się pod powierzchnią, a także wyznaczenie precyzyjnego czasu, przez jaki przebywała pod wodą bez opieki. Na tym etapie służby nie podają do publicznej wiadomości oficjalnych ustaleń dotyczących bezpośredniej przyczyny zgonu.