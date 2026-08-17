Specjalny samolot z 21 poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech Polakami na pokładzie wystartował z lotniska w Debreczynie po godz. 19.

Samolot z 21 rannymi Polakami wylądował w Rzeszowie

Jak informował wcześniej MSZ, tam pokład samolotu mają opuścić wszyscy poszkodowani, a samolot następnie ma się udać do Warszawy.

Przedstawiciele resortu zdrowia informowali o 22 pacjentach, którzy w poniedziałek wieczorem powrócą do kraju. Wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski po godz. 17 przekazał jednak dziennikarzom, że na pokładzie samolotu znajdzie się 21 poszkodowanych. Potem MSZ doprecyzowało, że jeden z pacjentów zdecydował się na powrót z rodziną.

Czytaj więcej

W wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób.
Wypadki
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Zidentyfikowano siedem ofiar

Polski zespół medyczny oceniał stan rannych na Węgrzech

Od poniedziałkowego ranka członkowie polskiej delegacji odwiedzili cztery węgierskie placówki medyczne, w których przebywają ranni Polacy. W skład zespołu wchodzi trzech ratowników oraz trzech lekarzy: neurolog, ortopeda i anestezjolog. Decyzję o jego wysłaniu podjął w niedzielę premier Donald Tusk.

Zadaniem medyków było przeprowadzenie – we współpracy z lekarzami węgierskimi – oceny stanu medycznego pacjentów pod kątem możliwości ich bezpiecznego transportu do kraju.

Czytaj więcej

Wypadek na Węgrzech. Będą ponowne oględziny autokaru z udziałem polskiego prokuratora
Prawo karne
Wypadek na Węgrzech. Będą ponowne oględziny autokaru z udziałem polskiego prokuratora

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło 12 osób

Do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 1 na węgierskiej autostradzie M3 w okolicy miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części tego kraju. Autokarem podróżowało 59 polskich obywateli. 12 z nich zginęło. Pasażerowie byli głównie z Podkarpacia. Wracali do kraju z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny. 