Rząd Rosji przeznaczył 17,954 mld rubli (840 mln zł) na realizację krajowego projektu „Nowe technologie oszczędzania zdrowia” na lata 2027–29. Oficjalnym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych leków, rozwój technologii biomedycznych i technologii przedłużających życie. Według „The Wall Street Journal” chodzi o jedno życie – życie 73-letniego Władimira Putina.

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Tajne eksperymenty na świniach w Rosji

W przyszłym roku prawie 20 proc. wszystkich wydatków w ramach projektu – 1,129 mld rubli – zostanie przeznaczone na rozwój „technologii biomedycznych i poznawczych przyszłości”. Z tej kwoty 288 mln rubli dostanie dział o nazwie „biopieka”, który umożliwi tworzenie nowych tkanek i narządów dla ludzi. Kolejne 625,4 mln rubli przeznacza się na „technologie medycyny prewencyjnej zapewniające aktywną i zdrową długowieczność”, a 137,4 mln rubli na „ustalenie przyczyn starzenia się”.

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Według „WSJ” projekt nadzoruje córka dyktatora Maria Woroncowa i bliski człowiek Putina, szef Instytutu Kurczatowa – Michaił Kowalczuk. Naukowcy pracują m.in. nad spowolnieniem starzenia się komórek za pomocą terapii genowej, a także próbują wyhodować narządy do przeszczepu człowieka w genetycznie zmodyfikowanych miniświniach. Pierwsza taka świnia powinna pojawić się do 2030 roku. Eksperymenty na zwierzętach są w Rosji całkowicie dozwolone.

Nieśmiertelność na Kremlu

Kowalczuk, jeden z najbliższych ludzi Putina, nadzorujący projekt, wcześniej twierdził, że w przyszłości nauka (oczywiście rosyjska) może pozwolić na „naprawę” i wymianę części ludzkiego ciała oraz przedłużenie ludzkiego życia. Sam Putin poruszył kwestię nieśmiertelności i wymiany narządów w rozmowie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, twierdząc, że w ten sposób życie może zostać przedłużone do 150 lat.

„The Moscow Times” przypomina, że w odróżnieniu od projektu przedłużenia życia inne kluczowe programy opieki zdrowotnej w Rosji w przyszłym roku będą poważnie okrojone z powodu rekordowych wydatków wojennych (17,1 bln rubli).

Na przykład budżet federalnego projektu walki z chorobami nowotworowymi został obcięty 12-krotnie (z 44,9 do 3,8 miliarda rubli); projekt „rozwój infrastruktury opieki zdrowotnej” straci 30 proc. finansowania (54,4 mld rubli zamiast 77 miliardów), co uderzy w prowincjonalne, zrujnowane i niedoinwestowane od lat przychodnie i punkty medyczne.