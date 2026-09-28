Władze rosyjskie przeprowadziły radykalne cięcia w finansowaniu opieki zdrowotnej, aby zmniejszyć rosnący deficyt budżetu, którego blisko połowa finansuje agresję na Ukrainę. Według analityków portalu Cursor, opartych na danych rosyjskiego Ministerstwa Finansów, osiem z 11 kluczowych federalnych projektów rozwoju opieki zdrowotnej dotknęło zmniejszenia wydatków, przy czym niektóre cięcia są poważne.
Projekt modernizacji podstawowej opieki zdrowotnej, który miał na celu modernizację i remont tysięcy podupadłych szpitali i ośrodków zdrowia w regionach, stracił 52 proc. finansowania: skonsolidowany budżet na dzień 1 września przewidywał na ten cel 59,1 mld rubli, w porównaniu ze 122,47 mld rubli rok wcześniej. Ten projekt był kluczowy dla poprawy sytuacji dziesiątków milionów rosyjskich pacjentów z tzw. prowincji. Przez dziesięciolecia władze nie remontowały i nie unowocześniały tam obiektów opieki zdrowotnej. W rezultacie wiele popadło w ruinę, ludzie przyjmowani są i leczeni w złych warunkach, bez dostępu do nowoczesnego sprzętu, diagnostyki, a często też lekarzy specjalistów.
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Kolejny ważny krajowy projekt „Choroby Onkologiczne”, który zakładał zakup sprzętu do regionalnych klinik i leków dla pacjentów onkologicznych, został obcięty ponad trzykrotnie – ze 148,46 mld rubli do 44,9 mld rubli.
O blisko jedną trzecią reżim zmniejszył wydatki na modernizację i powiększenie sieci pogotowia ratunkowego. Teraz jest na to 14,28 mld rubli.
Projekt „Rozwój Federalnych Organizacji Medycznych” nastawiony na tworzenie ośrodków krajowych w oparciu o wiodące kliniki, odnotował spadek finansowania o 38 proc., do 16,16 mld rubli w porównaniu z 26,05 mld w roku ubiegłym.
Projekt rehabilitacji medycznej, cieszący się dużym zainteresowaniem Rosjan, którzy wrócili z wojny Putina jako inwalidzi, odnotował spadek finansowania z 18,29 mld rubli do 13,69 mld rubli. Wydatki na leczenie chorób układu krążenia zostały zmniejszone o 4 proc. do 11,35 mld rubli. Finansowanie projektu „Personel Medyczny” zmniejszyło się o 15 proc. do 0,61 mld rubli. A to z tego programu finansowane jest m.in. podnoszenie kwalifikacji pracowników najbardziej oddalonych ośrodków zdrowia Rosji. Projekt „Zdrowie dla Każdego” zakładający profilaktykę i edukację zdrowotną stracił 17 proc. finansowania.
Wydatki na projekt dotyczący wirusowego zapalenia wątroby typu C pozostały bez zmian (4,5 mld rubli), natomiast wydatki na program dotyczący cukrzycy nieznacznie wzrosły (+2 proc., do 9,54 mld rubli).
Jedynym projektem federalnym, który odnotował znaczący wzrost, była krajowa platforma cyfrowa „Zdrowie” – ujednolicona baza danych medycznych każdego obywatela. Do informacji tam zawartych dostały pełny dostęp resorty siłowe i organy ścigania oraz grupy rekrutacyjne i komisje poborowe. Tu reżim nie szczędził pieniędzy. Wydatki na projekt wzrosły o 35 proc., do 6,48 mld rubli, podkreśla „The Moscow Times”.
Łącznie federalne projekty medyczne straciły 51 proc. swojego finansowania. Kreml pilnie potrzebuje funduszy na pokrycie wydatków wojskowych, które w tym roku mogą przekroczyć planowane blisko 5 bln rubli (230 mld zł). W pierwszej połowie roku budżet wydał rekordowe 10,687 bln rubli na wydatki obronne, w tym tajne i pokrewne – 44 proc. wszystkich wydatków i 57 proc. wszystkich wpływów podatkowych. W porównaniu z ubiegłym rokiem apetyt machiny wojennej Rosji wzrósł o 30 proc. A w porównaniu z ostatnim rokiem pokoju – 2021 – ponad pięciokrotnie.
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