Sławomir Patyra jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego od wyboru przez Sejm 11 czerwca. 28 lipca złożył ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim, a następnie zapowiedział, że wstrzymuje się od orzekania. Wraz z Dariuszem Szostkiem i Magdaleną Bentkowską złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie niedopuszczenia do orzekania sędziów TK wybranych przez Sejm. Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty dyrektorce TK i komendantowi Straży Trybunalskiej. W odpowiedzi Święczkowski wszczął 24 września postępowanie dyscyplinarne wobec całej trójki i zagroził im złożeniem z urzędu nie tylko za zawiadomienie prokuratury, ale też za odmowę sędziów w orzekaniu i w Zgromadzeniu Ogólnym.

Reklama Reklama

Patyra: Święczkowski manipulował składami

Jak ustaliła Wirtualna Polska, dzisiaj sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra złożył kolejne zawiadomienie, tym razem do prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Zarzuca Święczkowskiemu, że co najmniej od stycznia do 7 września 2026 r. wielokrotne wyznaczał składy orzekające z pominięciem ustawowych reguł.

Chodzi o przepisy ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zgodnie z nimi prezes TK musi wyznaczać sędziów w kolejności alfabetycznej, biorąc pod uwagę rodzaj, liczbę i kolejność wpływu spraw. Ma to zapobiegać próbom manipulacji składami po to, by zagwarantować, że zapadnie orzeczenie zgodne z oczekiwaniami np. polityków.

Reakcja z TK na zawiadomienie sędziego Patyry

„W związku z publikacjami prasowymi o złożeniu przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyrę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego informujemy, że Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski działał i działa w granicach przyznanych mu kompetencji, a wszelkie decyzje dotyczące organizacji pracy Trybunału podejmowane są przez niego na podstawie przepisów prawa” - głosi komunikat opublikowany w poniedziałek po południu na stronie TK.

Jak tłumaczy autor komunikatu (nie podano, kto nim jest) , wyznaczanie składów orzekających przez Prezesa TK odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. „Twierdzenia sugerujące, że Prezes TK poprzez wyznaczanie składów orzekających miałby bezprawnie wpływać na treść orzeczeń są bezpodstawne i nie znajdują oparcia w rzeczywistym sposobie wykonywania przez niego kompetencji” - napisano.

W komunikacie zwrócono uwagę na czas i okoliczności złożenia zawiadomienia przez sędziego Sławomira Patyrę.

„Nastąpiło ono bezpośrednio po podjęciu przez Prezesa TK działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego m. in. wobec sędziego Sławomira Patyry w związku z odmową wykonywania obowiązków sędziowskich, w tym udziału w orzekaniu w wyznaczonych składach i posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. W tych okolicznościach złożenie zawiadomienia może być postrzegane jako działanie o charakterze osobistym i odwetowym, stanowiące próbę podważenia działań Prezesa TK podjętych w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Trybunału” - czytamy w komunikacie.